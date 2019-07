Dopo dieci anni d’amore, il matrimonio e due figli, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono detti addio. Il gossip era nell’aria da giorni, poi è arrivata la conferma della separazione con un comunicato congiunto in cui i due dicono che la loro relazione è giunta al capolinea per volere di entrambi e che ora vorrebbero un po’ di privacy. I motivi della rottura non sono chiari, ma stando alle indiscrezioni ad allontanare Eros e Marica sarebbero stati i troppi impegni lavorativi.

Per il settimanale Chi la crisi è scoppiata prima della scorsa primavera per via di alcune incomprensioni che hanno poi portato al crollo totale: Eros ha comprato una casa in Franciacorta, a Torbiato di Adro, mentre Marica è rimasta a Milano. Alla modella non piace più la casa dove abitava con il marito e ha così scelto di prendere un altro appartamento e da allora non sarebbero più riusciti a risanare il loro legame. (Continua dopo la foto)









Il rumor e poi la notizia ufficiale dell’addio non è piaciuta ai fan. Sono rimasti spiazzati perché il loro sembrava un amore destinato a durare per sempre e in questi giorni hanno espresso la loro preoccupazione per Eros, costretto ad affrontare il secondo divorzio dopo quello con Michelle Hunziker, mamma di Aurora. Il cantante, infatti, non ha mai nascosto il grande dolore provato per la prima separazione e la rinascita arrivata grazie alla modella bresciana. (Continua dopo la foto)





E quando i fan del cantante hanno visto il post di Marica pubblicato su Instagram il giorno in cui è stato ufficializzato l’addio ci sono rimasti malissimo. Mentre sui media non si parlava d’altro che della loro separazione, la modella ha condiviso su Instagram una foto in cui appare sorridente e felice durante un evento a Firenze. Una mossa “imperdonabile” per i fan, ancora scossi dalla notizia della separazione e che ha generato critiche a non finire. (Continua dopo foto e post)







“Almeno nel giorno in cui si annuncia la tua separazione da un GRANDE UOMO – ha scritto un follower -, se avessi avuto un po’ più di sale in zucca non avresti postato nulla, giusto per una questione di rispetto”. E ancora: “Certo non sembri triste e addolorata come ogni separazione ed elaborazione del lutto comporta. Mi hai un po’ deluso con tutta la tua recente mondanità”. La Pellegrinelli non ha replicato. Ramazzotti, invece, ha scelto la via del silenzio e da circa una settimana non posta più su Instagram.

