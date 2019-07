Taylor Mega nei guai: ecco cosa rischia l’influencer. Tutto per quel folle gesto

L’influencer Taylor Mega il 10 luglio ha deciso di far decidere ai suoi follower di Instagram cosa fare durante tutto il giorno, tramite la funzione sondaggi. Dopo una colazione con uova e salsiccia, un outfit con pantofole unicorno e costume intero MEGA, l’influencer ha deciso di sfidare la legge e di compiere un gesto che in queste ore sta facendo discutere.

Taylor Mega ha iniziato la giornata dalla colazione proponendo diverse alternative fino ad arrivare all’abbagliamento, facendo cadere la scelta tra due outifit da lei selezionati. Il primo composto da un vestito elegante con sotto una scarpa con il tacco alto, il secondo invece è più sportivo e decisamente particolare: costume intero, dei pantaloncini molto corti e per concludere delle ciabatte a forma di unicorno. La sexy influencer trentina è scatenata un questa estate infuocata e non passa giorno che non faccia parlare di sé per le sue gesta puntualmente documentate sui social. (Continua a leggere dopo la foto)









L’ex gieffina ha voluto sfidare la legge facendo il bagno in una fontana pubblica di Milano. “Marcello come here” ha scritto l’influencer nel video dove compare mentre entra nella vasca della fontana milanese, ripercorrendo così le gesta di Anita Ekberg nel celebre film La Dolce Vita (dove l’attrice però, si immergeva nella Fontana di Trevi di Roma invitando Marcello Mastroianni a seguirla). Un gesto che potrebbe costare caro alla giovane, visto che per questo tipo di violazione la legge italiane prevede multe salatissime. (Continua a leggere dopo la foto)





Taylor questa mattina aveva esordito in una storia di Instagram annunciando che la giornata di oggi sarebbe stata decisa dai suoi followers che, dopo aver stabilito la sua colazione (a base di salsiccia, pancetta e fagioli) e il suo outfit per uscire (decretando come vincente quello ‘ignorante’, caratterizzato da costume bianco, shorts micro e pantofolone di peluche con la testa di un unicorno), hanno poi dovuto scegliere tra le opzioni ‘andare a mangiare un gelato’ e ‘fare un bagno nella fontana’ che si trova in Piazzale Cadorna, davanti alla frequentatissima stazione di Milano. Una volta arrivata lì però la Mega ha purtroppo constatato che la fontana era senz’acqua e ha dovuto ripiegare così su quella situata davanti al Castello Sforzesco. (Continua a leggere dopo la foto)





Oltre a questa sfida, la nota influencer ha continuato a fare delle cose che i follower le chiedevano su Instagram. Ad esempio l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha chiamato al telefono il conduttore de I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli. Quest’ultima non l’ha presa proprio bene l’iniziativa della donna, dicendole di essere una bambina. La diretta interessata ha fatto arrabbiare ancora di più i seguaci perché ha chiuso la conversazione con una parolaccia.

