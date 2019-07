“Wow!”. Valentina Vignali sempre più magra (e sexy). I fan: “Sei tornata in te”

Da quando Valentina Vignali ha partecipato al Grande Fratello 16 è entrata prepotentemente nel mondo del gossip. Cestista di grande successo, con alle spalle una storia travagliata con il collega Stefano Laudoni, la Vignali è stata molto criticata a causa dei chili presi durante la sua permanenza all’interno della casa.

Una su tutte Francesca Cipriani, che sui social aveva pubblicato un collage di foto prima (su Instagram) e dopo (all’interno del Grande Fratello) in cui mostrava la differenza del fisico della giocatrice di basket e la didascalia “Vignali solo Photoshop”. Uscita dalla Casa di Cinecittà Valentina Vignali ha parlato con i suoi follower e ha spiegato di aver preso circa 10 chili ma di aver iniziato una dieta ferrea e allenamenti serrati, proprio come è sempre stata abituata. A distanza di un paio di settimane la giocatrice di basket ha postato in stories alcune immagini che la ritraggono in bikini e la differenza è notevole. (Continua a leggere dopo la foto)









“Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va?”, aveva detto la Vignali. “Commenti sugli haters finiti – aveva poi proseguito l’ex gieffina e giocatrice di Basket nella sua Instagram Story – Mi piace scherzare su questa cosa ma qualcuno ci sta veramente male. Quindi smettetela di giudicare una persona se è ingrassata o meno. Chiuso il discorso”. Valentina si sta facendo seguire da un personal trainer e grazie a un duro allenamento e dieta è riuscita a perdere metà del peso che aveva preso prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà. (Continua a leggere dopo la foto)





”Durante il grande Fratello ho preso dieci chili – aveva spiegato la Vignali – ma prima di entrare ne avevo presi altri tre. Quindi stavo a più 13. C’è ancora da fare ma ci riuscirò”. Persi diversi chili, la Valentina ha pubblicato diversi scatti che la mostrano in forma smagliante. Nello scatto la cestista posa con un kimono rosa cipria e una cinta che valorizza il punto vita e una scollatura che lascia intravedere il generoso seno. (Continua a leggere dopo la foto)





La foto ha scatenato parecchie reazioni tra i follower che hanno commentato sorpresi la sua trasformazione; si vede in effetti che la Vignali ha perso vari chili, e di questo ne va orgogliosissima. Anche Ambra Lombardo, che al Grande Fratello ha conosciuto Kikó Nalli, ex marito di Tina Cipollari, è rimasta colpita dal cambiamento di Valentina e dalla foto molto seducente pubblicata sul noto social network: “Quanto sei Ohmmeo qui! Sorema”, ha scritto.

