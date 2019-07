Barbara D’Urso, si sa, è una stakanovista. L’ultima stagione televisiva, poi, è stata molto impegnativa per la regina di Mediaset, presente in video praticamente sette giorni su sette. Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live Non è la D’Urso e pure il Grande Fratello: insomma, Carmelita non ha davvero fatto sentire la sua assenza al pubblico l’inverno scorso. Ora che è estate anche per lei è arrivato il momento del meritato relax.

Vacanza-lampo, però, per la conduttrice napoletana che anche con la bella stagione non manca di aggiornare i suoi tantissimi fan di Instagram (ne conta oltre 2 milioni e duecentomila). E così l’altro giorno, sotto a una foto social in cui si mostra di spalle su una terrazza, con indosso un copricostume molto trasparente che ha subito catturato l’attenzione, ha fatto sapere di essere finalmente al mare per godersi un po’ di relax. (Continua dopo la foto)









“Uno sguardo al mio mare da cui non vorrei staccarmi mai – scrive sotto allo scatto sexy che ha subito stuzzicato le fantasie dei suoi fan – Ma questa era una vacanza brevissimissima e fra poco si torna a casa”. Nessun dettaglio su dove si trovi di preciso e non si mostra nemmeno in visto, ma ai follower non è certo sfuggito il dettaglio “piccante” delle trasparenze. Like e commenti infiniti. (Continua dopo la foto)





Si è poi saputo che Barbara si è concessa una mini fuga a Capri, dove si è mostrata senza trucco e senza le luci del suo studio pur non rinunciando agli occhiali grossi e scuri da diva. Non è sfuggito, infatti, che nelle numerose foto condivise su Instagram Barbara si fa vedere al naturale, senza make up. Strano vederla anche senza quelle luci accecanti che la illuminano ogni volta che appare in tv, facendola apparire come una donna eterea. (Continua dopo foto e post)







Abbigliamento estivo, casual ma anche sexy, come bikini che mettono il seno in mostra, caftani trasparenti e minishorts. È sotto gli occhi di tutti la sua forma fisica invidiabile a oltre 60 anni. Luci naturali, dunque, nelle foto dell’estate di Barbara che però difficilmente dimentica di indossare occhiali da sole grossi e scuri. Ne ha di tutti i tipi, da quelli total black a quelli specchiati, fino ad arrivare a quelli a goccia tra il rosso e l’arancione. Un accessorio ‘glam’ e da diva per cui evidentemente va pazza. La vedremo anche senza?

