“Mi piace molto Instagram. Preferisco chiamare amici i miei follower. Il 97% delle persone con me molto è carino, non do l’idea della bomba sexy, della pantera. Sono una donna semplice, mi sento una persona normale a cui è capitato un lavoro particolare. Quindi il mio rapporto con le persone va di conseguenza”. Parole della bella Samantha De Grenet che, anche se in video si vede poco, sui social è attivissima. Conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella, nel 2005 ha sposato l’ingegnere Luca Barbato e si è separata dopo aver avuto da lui un figlio, Brando.

Nel 2014 però, ha detto di essere ritornata insieme al padre di suo figlio e l’anno successivo è stato quello delle nozze bis. Su Instagram la De Grenet conta circa 360mila fan e, come detto, condivide quasi quotidianamente immagini del suo privato. Oggi ha 48 anni ma, parlano le ultime foto, Samantha è più bella e in forma che mai. (Continua dopo la foto)









Uno dei suoi ultimi scatti social ne è la conferma. Eccola struccata con un bikini nero, semplice ma strettissimo che mette in mostra il suo corpo tonico e allenato e anche incredibilmente sexy. Addome scolpito, seno generoso, gambe e braccia toniche. Senza mai dimenticare il sorriso, che la rende ancora più bella. Inutile dire che la foto in costume mentre esce dall’acqua ha fatto il pieno di like e commenti. (Continua dopo la foto)





“Sei bellissima”, “Corpo da sballo”, “Meravigliosa come sempre”, “Donna da favola”. E questi sono solo alcuni dei messaggi lasciati dai fan sotto l’ultimo scatto in bikini della De Grenet che, non è azzardato dirlo, sembra davvero una ventenne. Non solo bellissima e sensuale. I fan la adorano anche per la sua semplicità. A loro parla davvero come fossero amici, dà il buongiorno e la buonanotte e si mostra senza filtri. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram …not today… #mare #estate #samanthadegrenet #palmarola #barca Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet) in data: 10 Lug 2019 alle ore 5:01 PDT



Insomma, passa il tempo ma non per Samantha De Grenet, che nella passata stagione è tornata in tv come opinionista nelle trasmissioni Rai “Storie Italiane” e “Che tempo che Fa” di Fazio. Momenti del suo quotidiano ma anche più intimi, come lo scatto pubblicato qualche tempo fa in cui distesa sul letto, con il viso in primo piano e indosso solo un asciugamano da bagno. Foto sexy sì, ma mai volgare. E i fan, è evidente, apprezzano.

