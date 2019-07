Reduce da ‘Battiti Live’, Elisabetta Gregoraci si sta godendo qualche giorno di completo relax a Forte dei Marmi, in Toscana. Sola? No, con il suo unico grande amore. Stiamo parlando del figlio avuto dall’ex marito Flavio Briatore, Nathan Falco. Nato il 18 marzo del 2010 in un ospedale di Nizza, Nathan ha da poco ricevuto la prima Comunione e nonostante mamma e papà siano separati, hanno festeggiato insieme. Si sono ritrovati tutti a Monaco e hanno anche posato per una foto di famiglia pubblicata da entrambi sui rispettivi profili social.

“Auguri amore nostro per la tua Prima Comunione”, ha scritto il manager sul suo profilo Instagram. La Gregoraci, commossa per l’ometto di casa, ha dedicato un post con vari scatti. “Oggi è uno dei giorni più importanti della tua vita…ricevi il Sacramento della Comunione. Auguri amore mio che Dio ti Benedica Sempre”, ha scritto lei, che ora è legata a Francesco Bettuzzi, grande assente alla cerimonia. (Continua dopo la foto)









Meta delle vacanze mamma e figlio per ora è Forte dei Marmi e non poteva mancare un aggiornamento social da parte di Elisabetta Gregoraci, sempre attivissima su Instagram. La bella conduttrice ha postato sul suo profilo una bella foto di loro due che passeggiano per strada mano nella mano. Un quadretto dolcissimo, se non fosse che ad alcuni fan non è proprio andato giù un dettaglio subito saltato all’occhio. (Continua dopo la foto)





Nella foto alcuni hanno notato un particolare che ha subito scatenato le critiche: la maglietta indossata da Nathan. Il ragazzino indossa infatti una t-shirt firmata Gucci che costa circa 890 euro. Una cifra elevata che ha fatto subito scattare sull’attenti gli hater: “E il buon Briatore paga” e “Scusa ma la maglietta di Gucci al tuo baby anche no”, si legge tra la marea di commenti. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Passeggiando con la mamma … Io&te ❤️ Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 9 Lug 2019 alle ore 3:43 PDT



Qualcuno fa pure ironia sull’autenticità della maglia, ma non mancano anche i commenti positivi. Complimenti a Elisabetta, sempre bellissima, ma anche messaggi rivolti Nathan ovviamente: “Nathan è un bambino molto fortunato… ha due genitori che lo amano tantissimo! Gli auguro ogni bene”, scrive una fan. “Avete una bella espressione, felice”, “Bellissimi”.

