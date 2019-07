“Sei da favola!”. La scollatura hot di Annalisa Scarrone fa impazzire i fan

“Io voglio colmare il vuoto che ho. Con i piedi nudi sopra la brace”. Suona così Avocado Toast, l’ultima hit estiva targata Annalisa. Che tra un ritornello e un altro, tra un concerto e uno spartito, si dedica anche alla sua immagine social. Seguitissima sia su Facebook che su Instagram, la bella cantante sfrutta tutta la sua bellezza per rimanere sulla cresta dell’onda. E ci riesce senza stonare, senza cercare note troppo alte o scatti troppi audaci, come dimostrano gli ultimi scatti.

Le basta, ad esempio, una scollatura audace, uno sguardo caliente, una gamba accavallata al punto giusto, un accostamento particolare tra il nero dei suoi occhi e il rosso della sua capigliatura. Del resto la sua è una bellezza unica, mediterranea: Annalisa Scarrone è nata a Savona, nel 1985 e dopo il secondo posto al talent Amici, le si sono aperte le porte della fama. Tantissimi successi, portati sia a Sanremo che altrove, in giro per l’Italia. 6 album nel cassetto e tantissimi riconoscimenti importanti. Ma oltre alla voce, Annalisa sa usare anche il suo fisico. Continua a leggere dopo la foto.









Come vi dicevamo, la trentatreenne cantautrice ha fatto letteralmente il panico su Instagram con un suo ultimo post. “Sei da favola! Sobrietà e bellezza al punto giusto” commenta una fan, che forse più di altri riesce a fotografare bene la situazione e il carattere di Annalisa. Lo scatto è infatti essenziale ma allo stesso tempo di una carica sensuale unica: la cantate è seduta su un divano, posa regale, autoritaria, outfit particolarissimo. Ma soprattutto uno sguardo che trafigge lo schermo, le gambe accavallate e una scollatura ai limiti dell’immaginazione. Un mix unico. Continua a leggere dopo la foto.





Niente seni di fuori, niente cosce in evidenza. La bellezza di Annalisa è semplice e naturale. Non ha bisogno di troppi fronzoli o di apparire volgare. E lo sanno bene i fans, che sono legatissimi a lei anche per questo aspetto. I più fedeli la ricorderanno anche agli inizi della sua carriera e potranno testimoniare un cambiamento, nel look, veramente importante: adesso Annalisa ha una carica sensuale impressionante. E sa bene come metterla in mostra. Continua a leggere dopo la foto.





E dopo aver dato spettacolo sui palchi, la cantante continua a strabiliare sui social. Niente vacanza, per lei. C’è ancora da lavorare, da provare e da studiare per i nuovi brani. Ma tra una pausa e l’altra ecco che scatta la foto. E il risultato è assolutamente da applausi. Come le sue canzoni.

“Gioia, si vede tutto”. L’ultimo video di Belen Rodriguez è da censura