“Così è troppo!”. La festa hot di Cecilia Rodriguez e Ignacio Moser

“Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va”. Canta così Rovazzi nella sua hit estiva 2019. E saranno d’accordo con lui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, coppia sempre più unita ma finita al centro di un nuovo polverone mediatico dopo le ultime immagini postate sui social. Una festa abbastanza spinta, il tema hot, ed ecco che fioccano commenti negativi, accuse e critiche. Eppure i due ragazzi non hanno fatto veramente niente di male.

Cecilia, per chi non lo sapesse, è la sorella minore di Belen Rodriguez, di cui vi abbiamo raccontato gli ultimi roventi video pubblicati sui social. Classe 1990, ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip. È da sempre al centro delle cronache gossipare per le sue storie d’amore. L’ultima è proprio questa con Ignacio Moser, ex ciclista, figlio di una dinastia di grandi atleti. Si è ritirato dal 2014, in seguito ad una brutta caduta dalla sella. E oggi è un volto noto della tv nostrana. Continua a leggere dopo la foto.









E i due sono di nuovo finiti su tutte le pagine. La colpa è della loro partecipazione ad un party della Durex, nota marca di profilattici, a Milano. L’occasione era quella di festeggiare i 90 anni del marchio, con l’organizzazione di una festa strepitosa presso la Fonderia Napoleonica Eugenia. Ed ecco allora che come ospiti d’eccezione sono stati invitati loro: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Instagram si è subito riempito di loro storie e di loro foto, anche quando hanno iniziato a giocare con i vari gadget forniti dalla ditta. Scatenando, come naturale che fosse, un piccolo putiferio online. Continua a leggere dopo la foto.





Tra profilattici, strumenti per “prendere le misure” e altri oggetti sessualmente espliciti, sono piovute grandi critiche sui due. Anche perché, poco fa, durante la loro vacanza a Capri, avevano mostrato un “giocattolo da letto”: “Non siamo i primi né gli ultimi. Io e il mio compagno liusiamo, come il vibratore, per aumentare il desiderio. Diciamo che siamo alimentatori di allegria” ha detto Cecilia Rodriguez, che poi continua così: “Noi ci divertiamo e se è un problema ci dispiace per gli altri”. Proprio come canta Rovazzi. Continua a leggere dopo la foto.





E le fa eco Ignazio: “Non c’è niente di male. Quando a Capri ho fatto la storia su Instagram nemmeno mi ero accorto di averlo ripreso. Se avessi avuto dubbi o paura del giudizio delle persone, avrei cancellato tutto. Invece non trovo nulla di anormale”. Non si nascondono i due. E, in fondo, fanno bene a non farlo. Della loro vita, infatti, possono fare quello che vogliono. Anche giocare così.

