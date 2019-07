“Gioia, si vede tutto”. L’ultimo video di Belen Rodriguez è da censura

Vi avevamo parlato di chiunque in questa calda estate 2019 e ovviamente non potevamo lasciare fuori lei, la showgirl più amata, contesa, criticata e desiderata d’Italia. Stiamo parlando ovviamente di Belen Rodriguez, che in questa selva di foto di influencer, di post di cantanti, di storie di attrici, la fa ovviamente da padrona. Le basta poco, in fondo, per catturare l’attenzione. Gli assi nella manica ce li ha tutti: corpo da paura, sguardo penetrante, curve da capogiro.

Così anche la sua vacanza diventa una miniera d’oro per scatti sexy. Come quelli che arrivano direttamente da Ibiza, capitale mondiale del divertimento e dei vip tra giugno e agosto. Qui Belen si sta godendo il mare e il sole in compagnia di suo marito, Stefano De Martino, e il loro piccolo bimbo Santiago. Ma tra una cena e un abbraccio materno, ecco che scatta la sex symbol che è in lei. Le ultime foto, e video, pubblicati sul profilo Instagram di Belen, infatti, hanno lasciato tutti senza parole. Continua a leggere dopo la foto.









Perchè la Rodriguez sarà pure una mamma perfetta, che non vede l’ora di far vedere a tutti quanto sia bella e unita la sua famiglia, ma ogni tanto si deve uscire dai ranghi. Questa volta è un video a riportarla sulle pagine di tutti i siti internet e anche di qualche giornale cartaceo. Le immagini, se non le avete ancora viste, ci rimandano a quell’anno in cui Belen collaborò al Festival di Sanremo. Ricorderete tutti, infatti, l’incidente della famosa farfallina. Ecco, l’ultimo posto pubblicato sui social ha riportato i fan proprio a quei momenti. E non è che la cosa gli sia dispiaciuta. Continua a leggere dopo la foto.





Un abito mozzafiato, trasparente e aderente, in modo da mettere in luce tutta la sinuosità delle sue forme. Lo sguardo basso di Belen Rodriguez che cammina come se fosse una sfilata e non una semplice passeggiata prima di cena. Ma è proprio quel gioco di vedo e non vedo a far restare i followers attaccati allo schermo. L’abito che indossa è infatti esagerato, con uno spacco incredibile che parte dall’inguine. Tanto che Belen è costretta a “censurarlo” con una borsetta. “Così si vede tutto!” le commenta una fan. Continua a leggere dopo la foto.





Incidente sfiorato, insomma, ma vedere Belen Rodriguez in queste vesti è assolutamente una favola. E mentre si gode la vacanza con la famiglia, tutti gli appassionati e seguaci sul web sperano che questo soggiorno ad Ibiza non finisca mai. E che lei continui a regalarci scatti così!

