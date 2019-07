“Décolleté da sogno”. Maria Grazia Cucinotta è da favola. L’ultimo scatto è da ko

A guardare la foto di Maria Grazia Cucinotta sembra quasi di sentire l’odore di limone, il profumo della crema, l’atmosfera ricca di salsedine e il sole della Sicilia. Ma nell’ultimo scatto dell’attrice non c’è solo questo: c’è anche la sua solita, caratteristica, bellezza. Il portamento signorile, le gambe snelle e soprattutto un seno da favola. La Cucinotta continua infatti a fare impazzire i suoi seguaci e qualsiasi cosa venga pubblicato sul suo profilo finisce per far perdere i sensi.

E non può neanche godersi una semplice colazione, la bella attrice messinese, senza fare il pieno di like. D’altronde, un corpo così resta una vera e propria opera d’arte. Anche a cinquant’anni, infatti, la Cucinotta continua ad essere una sex symbol. Anzi, per restare in tema siciliano, possiamo dire che lei rappresenta al massimo il concetto di bellezza mediterranea: capelli scuri, fisico slanciato, curve sensuali. E, soprattutto, una passione per il cibo, come dimostrano il dolce e la granita che ha di fronte. Continua a leggere dopo la foto.









“Momento fresco dolce” scrive nella didascalia della sua foto. Ma invece le temperature salgono quando l’occhio cade sul suo decolté, sogno neanche troppo nascosto di mezza Italia. Maria Grazia Cucinotta infatti ha innamorato tantissimi spettatori, suscitando immaginazione e desiderio. Da Vacanze di Natale 90 ai film con Ridley Scott e Spike Lee, passando per Stregato dalla luna, Mariti in affitto, Nomi e cognomi. Più una serie infinita di apparizioni in serie tv e programmi, che hanno reso la messinese uno dei volti, e dei fisici, più amati della nostra televisione. Continua a leggere dopo la foto.





E dopo il successo nel piccolo schermo, ecco che arriva anche quello social. Basta leggere i commenti per capirlo: “Sei una donna vera”, “Sexy lady”, “Sei da favola”, sono quelli più gettonati. Ma c’è chi ricalca ancora l’amore che la Cucinotta ha per la sua terra: “Quando vedi una bellissima siciliana che assapora i colori e i sapori della Trinacria tutto diventa un incanto”. Ma il commento più bello è quello di un fan, tra il desiderio e la constatazione: “Sei l’unica attrice che non hai mai mostrato nudo il tuo meraviglioso seno, il mio sogno irraggiungibile”. Continua a leggere dopo la foto.





La Cucinotta, ovviamente, non risponde. E continua ad essere il desiderio di centinaia di italiani. Per quella sua eleganza, per quel suo corpo, per quel suo seno sempre protetto, mai ostentato volgarmente. Caratteristica, questa, che la rendono ancora più grande. E ancora più desiderata.

