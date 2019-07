“Un corpo che esplode”. Emanuela Folliero super a 54 anni: bikini super e fisico da urlo

Non si deve per forza essere una influencer o una top model per fare il pieno di like su Instagram. E non si deve neanche avere vent’anni. Basta chiedere a Emanuela Folliero, volto noto di Rete 4, che ha pubblicato degli scatti a dir poco esplosivi sul suo profilo social. Esplosivi come il suo bikini, esplosivi come un seno che proprio sembra non trattenersi dentro al costume. L’ex conduttrice Mediaset, insomma, continua a fare strage e a sfoggiare un fisico assurdo anche a 54 anni.

Classe 1965, originaria di Milano, è stata il volto storico di Rete 4, di cui ha annunciato il palinsesto per quasi trent’anni, ovvero dal 1990 al 2018. Non solo conduzione però, Emanuela Folliero infatti ha avuto una piccola parte anche nel film Merry Christmas di Neri Parenti, nel 2001, e nelle serie tv Licia Dolce Licia, dell’ormai lontano 1987, in Così fan tutte e Ris Delitti Imperfetti. Un volto storico, insomma. Una faccia a cui siamo abituati. Quello a cui invece non eravamo pronti è un fisico simile. Continua a leggere dopo la foto.









Un corpo sensuale, un fisico statuario, che ha raggiunto migliaia di commenti e like. Ma l’attenzione non è tanto per la sua ironia (ha infatti pubblicato una foto in cui posa da acrobata sopra una statua di una foca del circo) e sulle didascalie divertenti. Il focus dei suoi appassionati è su un particolare che non può assolutamente passare inosservato: un seno clamoroso, prosperoso ed esplosivo. E non ce lo aspettavamo veramente, essendo abituati ad una posa istituzionale di Emanuela Folliero, sempre in pompa magna e impostata quando la vedevamo su Rete 4. Continua a leggere dopo la foto.





E invece su Instagram ecco tutta un’altra Emanuela. E poco importa il contesto e lo sfondo: mare, casa, ristorante. Poco importa anche il vestito: in abito da sera, in costume o sportivo. La Folliero è veramente in notevole forma. E non troviamo grande differenza con gli scatti, che pubblica spesso, di quando era più giovane. Anzi, la sua sensualità e la sua carica di fascino è addirittura aumentata. Se non siete d’accordo, giudicate voi stessi questi scatti. Continua a leggere dopo la foto.





Elegante e passionale, Emanuela Folliero continua a stregare i suoi seguaci. Tanto che un follower le scrive: “Da ragazzo non andavo a letto senza la buonanotte della Folliero che diventa sempre più bella”, un altro è più diretto: “Che seno esplosivo!”. E noi non possiamo che confermare. La bella annunciatrice è come il vino. Più invecchia e più migliora.

