Claudia Dionigi in bikini. Da UeD a bomba sexy al mare: la foto hot

Il suo nome è Claudia Dionigi ma per tutti, da quando si è fidanzata, è Lady Cobra. Tutta colpa del suo ragazzo, quel Lorenzo Riccardi detto, appunto, Il Cobra. No, non siamo su Romanzo Criminale, anche se sembra un soprannome da film, ma l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne. È proprio negli studi di Canale 5 che i due si sono conosciuti. E sotto lo sguardo attento di Maria De Filippi è anche scoccato l’amore. Ma non è questa la notizia di cui vi vogliamo parlare.

Quello che dovete sapere, se non lo avete già visto, è che il profilo di Claudia è veramente una bomba di bellezza e di sensualità. Lo dimostra il suo ultimo scatto, a bordo di una barca, con un costume a pezzo unico, rosso, e un corpo assolutamente da favola. “Waiting for the sunset” ha scritto nella sua didascalia, mandando in visibilio l’oltre milione di fans che la seguono su Instagram. E che sono rimasti catturati da questa ragazza così semplice, elegante e sensuale. E se non la conoscete, ci siamo noi a presentarvela. Continua a leggere dopo la foto.









Claudia Dionigi è di Roma, ha 29 anni e dopo il Liceo Classico ha continuato a lavorare nella ditta di famiglia, ovvero un vivaio famosissimo e anche molto lussuoso. Già nel cast 2018-2019 di Uomini e Donne, ha racimolato tantissimi followers su Instagram, il che la rende una nuova possibile influencer. Appassionata della natura, dell’ambiente e degli animali, Claudia ha anche un pallino per i viaggi. Infatti la vediamo in vacanza, mentre sfoggia costumi sontuosi e si coccola il suo Cobra, tra abbracci affettuosi e pose sensuali. Che stanno racimolando sempre più like. Continua a leggere dopo la foto.





Non ci credete? Basta leggere i commenti sotto gli oltre 60 mila mi piace: “Sei bellissima, ma non è tanto per dire, lo sei davvero!”. È solo uno dei tantissimi messaggi, la maggior parte concentrati sulla bellezza acqua e sapone di Claudia Dionigi: “Se possibile sei più bella senza trucco, con i capelli sfatti e bagnati, sempre naturale, senza spararsi pose assurde! Un altro livello”. Anche se non restano inosservati altri particolari: “Te lo ripeterò all’infinito: hai delle gambe stupende! Bellissima!”. Continua a leggere dopo la foto.





Visualizza questo post su Instagram La parte migliore di me❤️ @lorenzo.riccardi17 #thecobras Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi) in data: 4 Lug 2019 alle ore 4:59 PDT

Intanto Claudia si continua a godere la vacanza e a fare progetti per il futuro: “Raga, io voglio sposarmi assolutamente e avere anche dei figli, dato che i trent’anni si avvicinano penserei prima a dei cobrini”. Insomma ve l’abbiamo detto che gli piacciono gli animali, no?

