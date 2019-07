“I nuovi mostri”. Il nuovo look di Ida Platano fa ‘orrore’. Commenti al veleno e critiche

Ida Platano e Gemma Galgani e sono diventate ormai amiche inseparabili. Le dame del trono over di Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi, si sono ritrovate in una situazione simile: le loro storie d’amore sono finite malissimo e oggi sono complici. Una la spalla dell’altra. L’ex fidanzata di Riccardo ha pubblicato una foto in compagnia della dama con una dolcissima dedica: Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle 4 del mattino. Ti voglio bene amica mia”.

Tantissimi i commenti allo scatto che la ritrae insieme alla storica ex di Giorgio Manetti, ma quello che i fan hanno notato è stato il nuovo look della Platano. Un look che è stato ampiamente criticato. La dama ha optato per una serie di treccine che le incorniciano il viso in stile afro ed è stata pioggia di critiche.









"Vabbé ma io I capelli da Ida non me li farei mai fare. Ma avete visto come si concia lei per prima? No grazie", si legge. Treccine tra i capelli, abbronzatissima e sempre più magra: i followers della protagonista del dating-show di Canale 5 si sono subito dimostrati preoccupati. "Mi dispiace dirtelo ma ti sei imbruttita parecchio… – scrive un utente – Poi con quei capelli stai malissimo… Mia opinione"; non solo sua a quanto pare, dal momento che i commenti negativi sotto il post arrivano a raffica.





"Che brutta", "Per me stai meglio senza trecce", "Però con quella pettinatura stai proprio male". E ancora: "I nuovi mostri", facendo riferimento alla rubrica di 'Striscia la notizia'. "Mi sa che hai osato troppo con i capelli", in relazione alla citazione di Ida – "Pensa, credi, sogna e osa" – che accompagna lo scatto. "Ma che hai fatto?". "Che brutttaaaaaaa", "Per me stai meglio senza trecce, e con i capelli senza extions", "Però con quella pettinatura dai proprio male…", sono solo alcuni dei commenti arrivati all'indirizzo di Ida Platano.





Insomma, il look dell’ex dama di Uomini e Donne non è stato apprezzato. Ida Platano non ha risposto ai commenti e, anzi, ha continuato a pubblicare le foto in cui appare con le nuove treccine. Dopo aver versato fiumi di lacrime in trasmissione Ida Platano ha deciso di dire per sempre addio all’aitante operaio pugliese Riccardo Guarnieri. Il cavaliere l’ha richiamata a Uomini e Donne per tentare un riavvicinamento, salvo poi tirarsi nuovamente indietro. Le ha infatti chiesto del tempo che la dama non è stata disposta ad accettare.

