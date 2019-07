È di qualche giorno fa la notizia che Elisabetta Canalis è riuscita a vincere la causa che la vedeva contrapposta a un’azienda di intimo con cui aveva lavorato per una campagna nel 2013. In quell’occasione la ex Velina mora di Striscia la Notizia era stata pagata circa 110mila euro per posare in intimo, ma l’azienda aveva deciso di sfruttare la sua immagine anche dopo la scadenza del contratto, come ricostruisce Il Mattino.

Siccome chiunque avrebbe potuto riconoscere la Canalis, era necessario rendere il suo fisico piuttosto anonimo. E così per farlo, i grafici avevano deciso di tagliare la testa, mettendo in bella vista solo il resto del corpo, e di rimuovere con Photoshop i suoi tatuaggi. L’ex velina, però, si era resa conto di tutto e aveva deciso di portare l’azienda in tribunale che, alla fine, le ha dato ragione. (Continua dopo la foto)









Elisabetta Canalis “È stata trattata alla stregua di un manichino” e dunque l’azienda incriminata è stata condannata a risarcirla al pagamento di 130mila euro come danno patrimoniale per l’indebito sfruttamento delle foto e 30mila euro per manipolazione abusiva della sua immagine. Questione tribunale a parte, ora ‘Eli’, che da anni vive a Los Angeles, è tornata nella sua Sardegna per trascorrere le vacanze. (Continua dopo la foto)





Lo apprendiamo da Instagram, dove l’ex Velina condivide molto del suo privato. Con lei ad Alghero, ovviamente, anche la figlia Skyler Eva. Che come mostra una delle tante foto pubblicate dalla Canalis non vedeva l’ora di riabbracciare la nonna. Quella è forse una delle immagini più belle condivise da Elisabetta: l’abbraccio di sua madre, la signora Bruna, con la figlia, 4 anni, avuta dal marito Brian Perri. (Continua dopo foto e post)







“Da quando Skyler ha rivisto la nonna non fa altro che abbracciarla e dirle che la ama. Avere i nonni è un privilegio che non tutti abbiamo, ma se hai la fortuna di averli ancora con te ricordati di dirgli quanto sono importanti, di ascoltarli e di dedicargli attenzioni perché saranno quei frammenti di tempo che porterai con te per tutta la vita” è la didascalia che accompagna la foto da 60mila like e infiniti commenti.

