Carolyn Smith di nuovo in ospedale: come sta il giudice di Ballando con le stelle

Carolyn Smith ha ricominciato la sua battaglia contro il cancro. Dopo tre anni di lotta, un mese fa circa si sono riaperte di nuovo le porte dell’ospedale per la coreografa britannica e giudice storico di ‘Ballando con le stelle’ che ha ripreso la chemioterapia. Lo aveva spiegato lei stessa attraverso alcuni video postati sui social network, dove da sempre è solita raccontare ai fan ogni momento della malattia, anche i più difficili e sempre con sorriso e positività.

"Oggi ricomincia tutto il mio percorso, c'è ancora da cacciare via un tumore, un intruso, che è un po' insistente e necessito dei trattamenti. Faccio qualche controllo prima di ricominciare il mio trattamento per il tumore", aveva rivelato Carolyn su Instagram. La trombosi al braccio che l'aveva colpita poco prima della semifinale di Ballando non le aveva infatti permesso di riprendere la chemio per sconfiggere il tumore.









"Ho sperato che la mia trombosi non mi ostacolasse e che il mio port funzionasse ed è così. Il port funziona ed è completamente libero, il che significa che posso fare il trattamento", aveva proseguito la Smith sempre sui social. Il "port-a-cath", ovvero il dispositivo per l'accesso venoso, che le consentiva di fare il trattamento, non era infatti libero a causa dell'improvvisa trombosi e aveva quindi ritardato l'inizio delle cure.





Come reso noto sempre su Instagram, ora la Smith è tornata nuovamente in ospedale per combattere l'intruso, come lo chiama lei. Sul social ha postato uno scatto che la ritrae all'ospedale: "Ieri è andata bene e questa mattina ho il controllo per la trombosi. Poi si ricomincia alla fine di luglio", ha spiegato la coreografa che, come detto, non ha mai perso il sorriso e ha sempre dimostrato spirito da vera guerriera.







Sembra quindi che Carolyn abbia iniziato una nuova terapia. Naturalmente non sono tardati ad arrivare commenti su commenti al suo post. I fan, che da sempre fanno il tifo per lei, l’hanno incoraggiata dimostrandole tutto l’affetto possibile. “Non smettere mai di dirti che sei una grande donna.Tutti dovremmo prendere esempio da te e non lamentarci per ca…..e”, le ha scritto una fan. E un’altra: “Se bellissima, grazie per la forza che trasmetti a tutti. Sempre con il sorriso. Ti abbraccio”.

