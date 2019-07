Bella sempre e da sempre oltre che brava, simpatica e ironica, ma è impossibile aver dimenticato la Michelle Hunziker degli esordi, quella bionda giovanissima che rischiava di mandare fuori strada gli automobilisti alla vista del cartellone pubblicitario degli slip Roberta, quello in cui mostrava il fondoschiena perfetto, come disegnato. Sono passati secoli praticamente e da allora Michelle, la svizzera più amata d’Italia, ha fatto tantissima strada. È una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano oltre che una moglie felice e una mamma di tre femminucce.

Aurora Ramazzotti, che ormai è una donna, e le piccole Sole e Celeste, nate dal suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi. Aveva diciassette anni quando impressionò tutti con il suo fisico e lato B perfetto. Oggi di anni ne ha 42: è splendida e in formissima e ha deciso di rivelare il segreto del suo fondoschiena, mostrando in rete come fa a scolpire i muscoli. (Continua dopo la foto)









Michelle è ancora bellissima grazie non solo all’aiuto di Madre Natura, ma anche a tantissimo sport, come svela lei stessa in una serie di video caricati sul suo canale Youtube in cui racconta come fa a tenersi in forma. Il segreto del suo lato B, a quanto pare, è un duro esercizio quotidiano che le consente di scolpire i muscoli del fondoschiena e contrastare il tempo che passa. (Continua dopo la foto)





“Le ciapet sono davvero molto difficili da lavorare – ha spiegato la conduttrice nel video, mostrando come sempre la sua grande ironia -. La forza di gravità ha un effetto anche su di me e vi faccio vedere cosa faccio per tenere alta la bandiera della Roberta”. E così con shorts, scarpe da ginnastica e top, la Hunziker si è prestata a realizzare un filmato per dare qualche consiglio fitness ai suoi seguaci, svelando il segreto del suo lato B scolpito e ancora perfetto. (Continua dopo la foto e post)







“Prima o poi crolleranno – ha detto Michelle ridendo – Ma per avere ‘iron ciapet’ dovete fare questo esercizio tutti i giorni e dopo un mese avrete le ciapet di marmo”. L’esercizio proposto da Michelle Hunziker è molto semplice e, come ha svelato lei stessa, particolarmente efficace. Basta assumere la posizione del ponte e salire su e giù con il bacino, rimanendo poi in sospensione per un minuto prima con una gamba poi con l’altra.

Barbara D’Urso, 62 anni, al mare sfoggia trasparenze super sexy: foto