Davvero un weekend extralusso per Fedez e Chiara Ferragni. La coppia più seguita sul web si è regalata un super finesettimana con famiglia quasi al gran completo sul lago di Como, a Tremezzo, nella splendida e lussuosa Villa Sola Cabiati dove soggiornare costa 10mila euro a notte. Con Chiara e Federico, rispettivamente 29 e 32 anni, non c’è il piccolo Leone, un anno, ma anche i genitori del rapper, la mamma dell’influencer Marina Di Guardo con le altre due figlie Valentina e Francesca, i rispettivi compagni, il papà Marco Ferragni e persino i cani di casa, Matilda e Pablo.

I Ferrangnez hanno trascorso una mini vacanza a cinque stelle ovviamente condivisa per intero sui social, con foto, video e le ormai immancabili Ig Stories. La cornice, come detto, è quella di Villa Sola Cabiati a Tremezzo, un luogo fantastico dove si sono tutti rilassati tra gite in barca sul Lario, wakeboard, bagni in piscina e relax e cene gourmet. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram La reazione di chiunque quando vede i propri genitori che si baciano 😂 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 7 Lug 2019 alle ore 9:44 PDT









Le immagini della villa hanno lasciato a bocca aperta i fan. Si tratta di una dimora costruita sulla sponda occidentale del ramo comasco del Lario che è degna di un re, tanto che la coppia postando una foto a tre scherza: “La famiglia reale italiana”. Fedez, addirittura, nel condividere uno scatto delle sorelle di Chiara e della mamma, scrive pure “Ecco le Kardashian di Cremona”. (Continua dopo la foto)





Saloni decorati, stucchi, arazzi, ceramiche tra le quali hanno soggiornato anche re Carlo II di Napoli o il duca Guido Serbelloni. E poi il giardino che si affaccia sul lago, un incanto e perfetto per i primi passi di Leone che si lascia immortalare tra fiori e piante sfoderando sorrisi da copertina. Sei le suite per ospitare i Ferragnez al lago, scrive TgCom24, e una piscina in totale privacy dove tutti fanno selfie e postano video social. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Lord Lello 💁🏼‍♂️ Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 6 Lug 2019 alle ore 6:52 PDT

Visualizza questo post su Instagram Leo doesn’t like seeing his parents kissing 😅 #TheFerragnez Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 7 Lug 2019 alle ore 10:31 PDT



Ancora: lo staff e un maggiordomo personale li segue dalla colazione alla cena senza dimenticare il pranzo in giardino e il cocktail a mollo sulle sponde del Lario. Tra queste immagini da sogno e i commenti ironici di Chiara e Fedez era scontato che gli haters si scatenassero. Come sempre, il loro condividere ogni attimo e ogni luogo passa per voler ostentare ricchezza. Ma ormai i Ferragnez sono abituati alle critiche.

