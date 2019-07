“Che femmina!”: Elisa Isoardi, tintarella super sexy (e “in sublime compagnia”)

Un po’ di meritato relax anche per Elisa Isoardi, anche se in queste settimane è già tornata al lavoro per preparare la prossima stagione de La prova del cuoco. La bella conduttrice ha però deciso di prendersi una breve pausa. Niente vacanze, almeno per il momento, perché la regina de ‘La prova del cuoco’ è troppo impegnata con il suo staff a trovare nuove idee, in modo da ripartire alla grande sin dalle prime puntate del cooking show che rivedremo in onda il prossimo settembre, ma ciò non toglie che nei ritagli di tempo anche lei possa rilassarsi qualche ora sotto il sole.

Apprendiamo tutto dai suoi canali social, dove anche la ex compagna di Matteo Salvini è molto attiva. Questo finesettimana appena passato, la conduttrice ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae sul terrazzo di casa, mentre legge un buon libro in costume da bagno. (Continua dopo la foto)









Elisa Isoardi è ritratta con gli occhiali da sole e una bottiglia di vetro al suo fianco. Sono questi i suoi alleati per un’abbronzatura perfetta. Ma certo, oltre che occhi puntati sulla bellezza della conduttrice, apprezzata anche per la sua semplicità, naturalmente i più curiosi si saranno subito chiesti che cosa contenesse quella bottiglia. Beh, è lei stessa a rivelarlo: dentro c’è il ‘segreto’ della sua tintarella impeccabile. (Continua dopo la foto)





“Aspettando La prova del cuoco mi abbronzo con l’olio EVO, non avevo altro in casa, ma ci sta. La compagnia è sublime: Johann Wolfgang Goethe in pieno romanticismo con ‘I dolori del giovane Werther’. Buon sabato”, ha scritto lei nella didascalia del post che ha raggiunto subito quasi 19mila like e commenti infiniti (qualche critica per la mancanza di protezione inclusa). In questa posa, con il costume, le gambe luccicanti al sole e lo sguardo ammiccante la Isoardi ha fatto strage di cuoricini. (Continua dopo foto e post)







“Matteo Matteo, – scrive un fan che ha nostalgia della coppia – ne hai fatte tante di c***ate in vita tua ma perdere sta donna è la più grossa di tutte”. E, ancora, non si contano i commenti rivolti direttamente a Elisa Isoardi e la sua tintarella super sexy: “Che bello, una donna che oltre le gambe ha di più… Il cervello, la cultura, la simpatia, la dolcezza, la femminilità ed anche la f***ggine”, “Sei una bellezza da mozzare il fiato”, “Bellissime gambe, complimenti”, “Che dea!”, “Magnifica donna”.

