“Che pantera!”. Scatti hot per Antonella Fiordelisi. Eccola nel suo minicostume

L’estate del 2019 sarà ricordata da Antonella Fiordelisi come una delle più belle della sua vita. Tutto sta girando per il verso giusto: musica, lavoro, amore e anche successo sui social. La bellissima fidanzata di Francesco Chiofalo infatti, grazie anche ad un fisico da paura, continua ad accaparrarsi i like di migliaia d seguaci su Instagram. E le sue ultime foto sono assolutamente da perdere il fiato. Perché non è solo il corpo a colpire, ma anche altri, fantastici, particolari.

Prendete lo sguardo ad esempio, tenebroso ed enigmatico. Prendete le labbra carnose, leggermente socchiuse. Antonella Fiordelisi è una bomba sexy e ha sa come usare tutte le sue armi. Mentre stiamo scrivendo i mi piace hanno superato quota 43 mila, sotto una didascalia che non lascia scampo a diverse interpretazioni: "Hai un brutto carattere. Grazie lo so.. me lo dicono sempre quelli senza". Diretta al colpo la bella Antonella, che registra un picco di successo in tutti i campi della sua vita.









Perché oltre alle vacanze, agli scatti sensuali, ai social, c'è la vita reale. E qui Antonella sta dando il tutto per tutto. Il suo ultimo singolo, dal titolo Din Dan, è stato lanciato due settimane fa e ha già superato le 200 mila visualizzazioni. Accanto a lei, a cantare, c'è il suo compagno Francesco Chiofalo. I due infatti sono sempre più innamorati e il loro feeling, il loro affiatamento, risulta evidente dalle immagini del video di questo tormentone estivo. Vita privata e successo professionale sembrano andare di pari passo allora per Antonella, che può rilassarsi in vacanza e lasciarsi andare ad alcuni scatti super hot.





Uno sguardo unico, sensuale e penetrante, un fisico da paura, il seno stretto nel pezzo superiore dei bikini e una parte inferiore assolutamente mini, tanto da mettere in risalto gambe e inguine. Antonella Fiordelisi non lascia scampo. "Sei una ragazza straordinaria, bellissima e con un cuore enorme, trasmetti tanta gioia e felicità tutti i giorni. Ogni volta che vedo le tue storie mi fai sorridere. Ciao bellissima" le scrive una fan. "E nulla… tu sei una poesia" le fa eco un altro.





“Sei una pantera” tuona invece un ragazzo. E forse ha preso proprio nel segno. Perché quello sguardo, quella postura fiera e decisa, sono proprio di un animale da giungla. O da mare, poco importa, visto che Antonella Fiordelisi è stata immortalata a bordo di una barca. Mentre si lascia sorridere dalla vita.

