Ma quanto è bella Aida Yespica? Si tratta senza dubbio di una delle donne dello spettacolo più desiderate e apprezzate dal pubblico maschile. Bella oltre misura e sensuale oltre ogni dire, la showgirl venezuelana fa spesso sognare i fan con scatti a dir poco bollenti. Gli ultimi, ad esempio, la vedono in vacanza a Capri, mentre si concede una gita in barca nel meraviglioso mare partenopeo. La modella indossa dei mini bikini, lasciandosi andare anche a qualche movenza hot da crepacuore. Al Grande Fratello, la donna aveva fatto perdere la testa persino a Jeremias Rodriguez.

Nell’ultima foto postata su Instagram l’ex gieffina appare dunque davvero esagerata, lasciando esterrefatti i suoi numerosi estimatori. Ed eccola quindi la nostra bella Aida, rilassata in quel di Capri da qualche giorno, in compagnia dell’imprenditore Geppi Lama e del figlio Aron. La vacanza da sogno della showgirl venezuelana si sta svolgendo tra relax e divertimento, con molte uscite in barca nel mare spettacolare dell’isola dei famosi Faraglioni. (Continua dopo la foto)









Il popolo dei social è tuttavia rimasto a bocca aperta per l’ultimo scatto pubblicato da Aida, dove la bella venezuelana ha dato davvero il meglio di sé. Aida si è così lasciata immortalare in tutta la sua impareggiabile bellezza. Sfoggiando solo il pezzo inferiore del suo bikini, la donna ha letteralmente fatto impazzire i fan con il suo topless. (Continua dopo la foto)









Naturalmente la visuale è stata garantita solo di spalle, portando simpaticamente i suoi ammiratori a chiederle di girarsi la prossima volta. “Taaaaaaaanta roba” scrive qualcuno, mentre un poeta le dedica una frase: “Incantevole e stupenda come il colore del mare ciao“. I “bellissima” e simili si sprecano. Qualcuno chiede implorante: “Girati“, “Ti potevi girare, così noi tutti felici“, “Voltati e facci sognare“. E c’è anche chi con coraggio chiede di vedere anche il pezzo sotto del costume da bagno, per poter ammirare il suo lato b perfetto. (Continua dopo le foto)



Le frecciatine non mancano nemmeno qui: “Chi paga?“, “Ma lavori ogni tanto???“, però la maggior parte sono commenti positivi che riconoscono come la bella venezuelana con il passare del tempo non abbia perso un grammo del suo fascino. Scherzi e commenti a parte, la foto della Yespica è comunque da capogiro, perché risulta sensuale anche se la modella è di spalle rispetto all’obiettivo, in quanto la sua bellezza è palpabile anche così.

Ti potrebbe anche interessare: Francesco Totti, lo hanno notato tutti. Il gesto che non è da gente di ‘quel mondo’. Era al mare con Ilary e i bambini: questa immagine ha fatto subito fatto parlare

fbq(‘track’, ‘Gossip’);