“Bello come il sole!”. Muscoli e canotta, Leo Gassman fa il pieno sui social

“Bello come il sole, unico!”. Basterebbe questo commento, lasciato da una fan accanita, per spiegare le ultime foto di Leo Gassman. Il figlio del famoso attore Alessandro, protagonista dell’ultimo X Factor, sta già spopolando sui social. Merito di un fisico scultoreo, di uno sguardo accattivante, di un fascino rude e al tempo stesso gentile. Gli oltre 200 mila followers, tra cui soprattutto giovani ragazze, sono andati in estasi dopo aver ammirato gli ultimi scatti del giovanissimo cantante.

Di anni, Leo, ne ha solo 21. È un classe 1998 ma sembra avere le idee chiare. Come tutti gli scatti estivi che si rispettino, anche questo è vicino all’acqua e sulla sabbia. Ma non del mare. Non siamo infatti ad Ibiza, a Mykonos o a Miami. Leo Gassman è ad un lago, immerso nel verde. Una location inusuale ma che partecipa nella creazione di una foto unica. Costume a calzoncino, collana lungo sul collo, capelli al vengo e posa da yoga. Proprio a mettere in risalto addominali, spalle e pettorali. Continua a leggere dopo la foto.









Ma Leo Gassman non è solo bellissimo. Ha anche un grande talento e insegue il sogno della musica da quando aveva quattordici anni, ovvero da quando ha iniziato a frequentare l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a Roma. Con studio, dedizione e impegno, il giovane romano ha scalato le gerarchie, arrivando al famoso talent Ex Factor. Qui è entrato nella squadra Under Uomini, nella scuderia di Mara Maionchi, spingendosi fino in semifinale. Poi la sconfitta, inaspettata. Ma la sua voce e soprattutto il suo sguardo avevano ormai fatto breccia nel cuore degli appassionati. Continua a leggere dopo la foto.





L’ultimissima foto postata da Leo Gassman sul suo profilo Instagram ha fatto, ancora una volta, il pieno di mi piace e commenti. Con questo scatto siamo al mare, niente costume ma pantalone nero e canottiera bianca. Leo è di profilo, con le mani alla bocca mentre sta dando fiato alle corde vocali, proprio come durante un urlo, come durante uno dei suoi tanti concerti. “E guardami inseguo i miei traguardi con te”, ha scritto nella didascalia della foto, citando il testo del suo ultimo singolo. Continua a leggere dopo la foto.





E i commenti sono assolutamente entusiasti: “Sei più bello di un tramonto e una pizza”, “Madre natura t’ha fatto proprio bene cavolo”, “Perché sei così favoloso?”. E via a centinaia tra complimenti e domande al limite. Leo Gassman continua a stupire e a far innamorare i fans. In attesa del prossimo successo da cantante.

