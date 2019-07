“Mi sono rifatta!”. Eliana Michelazzo corre da Giacomo Urtis: le foto del prima e dopo

Il pubblico continua a tenere d’occhio Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati e amica di Pamela Perricciolo, l’unica ad essere diventata ‘famosa’ dopo l’affaire Mark Caltagirone. Dopo il caos successo con il finto matrimonio di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, piuttosto che sparire dalla circolazione, sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. La titolare dell’Aicos Management si è riscoperta influencer. Come se il suo matrimonio con Simone Coppi fosse realmente esistito, Eliana si sta concedendo tutto quello che nella vita coniugale non poteva fare: serate e ancora serate.

ra quattro salti in disco e un evento, la Michelazzo ha infilato nel mezzo anche una puntatina da Giacomo Urtis. Chi la segue sui social sanno bene che in questi giorni la romana si è data alle pubblicità e agli sponsor tra creme, trucchi e ritocchini estetici e proprio questo l’ha portata da Giacomo Urtis con il quale ha posato per una serie di storie pubblicate su Instagram in queste ore. (Continua a leggere dopo la foto)









Eliana, 39 anni, è andata a trovare il chirurgo dei vip nel suo studio romano, dove si è sottoposta a un trattamento di rinofiller per migliorare il profilo. La Michelezzo, soddisfatta del risultato, sul social ha poi pubblicato anche una foto del prima e una del dopo. Non solo, ha anche registrato delle Stories con Giacomo Urtis in cui i due scherzano divertiti. Il chirurgo estetico appare felice di averla ora tra le sue clienti. Alla fine Eliana fa anche dell’autoironia: “Io e Urtis ci sposiamo”. (Continua a leggere dopo la foto)





Il rinofiller è un trattamento di medicina estetica che consente di uniformare le “linee” del naso. L’obiettivo della rinoplastica non chirurgica è quello di migliorare l’estetica del naso senza ricorrere alla chirurgia (evitando tutte le eventuali complicazioni post operatorie legate a quest’ultima). La forma del naso cambia grazie all’iniziezione nel sottocute di sostanze riempitive (filler) come l’acido ialuronico e il botulino. (Continua a leggere dopo la foto)





Continuano le polemiche anche su Eliana Michelazzo, la cui presenza ad uno degli eventi per accedere a Miss Italia ha scatenato diverse polemiche e la reazione degli stessi organizzatori. Tutto è cominciato dopo che l’agente ha condiviso su Instagram una foto in cui appariva ad un evento con indosso un abito scintillante. «Stasera in giuria per la prima finale di Miss Sorriso Lazio 2019», ha scritto Eliana Michelazzo. Ma il concorso ha smentito dichiarando di non averla mai invitata.

