Sarà quel gioco di vedo e non vedo, sarà quel corpo da urlo, sarà quel che sarà ma Ludovica Valli con una semplice foto ha letteralmente infuocato il web. La bella influencer, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto che al ritrae in piscina, di spalle, seduta a bordo vasca. E la reazione dei suoi fans non si è fatta attendere. Migliaia di mi piace, centinaia di commenti, per una foto che alza ancora di più le temperature di un’estate già torrida.

Partiamo dai particolari di questo scatto semplice per quanto sensuale. Ludovica Valli è di spalle, addosso solo la parte inferiore del bikini, tirata su per mettere in risalto le gambe toniche e allenate. Poi assolutamente niente: il topless della influencer sta facendo infatti il giro del web. Senza però che la sua posa sia letta come eccessivamente maliziosa o volgare. Niente affatto, la bella Ludovica appare naturale, semplice, con tra l’altro pochissimi tatuaggi sul suo corpo abbronzato. Sembra, insomma, una di noi. Continua a leggere dopo la foto.









La foto in questione segue di qualche giorno un altro scatto della influencer. Che anche in questa occasione non era passata inosservata. L’ex tronista infatti aveva una spallina del costume completamente calata, il viso in primo piano, le forme accentuate. E subito è stata bufera sul web, con alcuni commenti a dir poco cattivi. “Ma perché la spallina è sempre scesa?”, “Ti fai sempre foto così, spiegaci perché”, mentre un fan particolarmente malizioso svelava l’arcano: “Deve mostrare la plastica”. Ma, per fortuna, la bella Ludovica non ha risposto alle provocazioni. E c’è anche chi la difende. Continua a leggere dopo la foto





“Proprio questo mi rattrista. La leggerezza con cui vi accanite contro alcune persone sui social – scrive un utente con fare tranquillo e pacato – Dietro alle foto c’è una ragazza molto giovane, ha una vita intera davanti forse anche per cambiare quello che a te non piace. Forse resterà come adesso e continuerà a non piacerti… sicuramente insultare e denigrare il prossimo non vi rende migliori”. Una vera lezione di stile ai tanti odiatori seriali del web. Continua a leggere dopo la foto





Ludovica Valli, ventiduenne di origini emiliane, con un passato nel mondo di Uomini e Donne, tira avanti per la sua strada. E la carriera da influencer sembra andare a gonfie vele. Tanto che molte ragazze la seguono proprio per restare aggiornate su moda, allenamento e benessere.

Nina Moric ricoverata d’urgenza in ospedale: cosa è successo