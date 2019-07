“Che sirena!”. L’ultima foto sexy di Giorgia Palmas fa il giro del web

Quando oltre che bellissima, sensuale e mozzafiato, riesci anche ad essere ironica e simpatica, il mix è letale. Stiamo parlando di Giorgia Palmas, l’ex velina di Striscia la Notizia, showgirl amatissima dal pubblico italiano. Il suo ultimo post su Instagram è infatti una fusione di risate e sensualità. Tantissimi mi piace, tantissimi commenti, per una posa assolutamente da prima pagina.

Giorgia infatti è sdraiata in spiaggia, in un bikini da far girare la testa, turchese, perfettamente in linea con l’acqua cristallina dello sfondo. Un sole accecante, la sabbia dorata e poi, lei. Le gambe bellissime, il fisico scultoreo, il colorito già bello abbronzato, le mani tra i capelli. Una foto che fa innamorare. Oppure incavolare chi la guarda dal caldo dell’ufficio, della camera o del treno. Ma non c’è solo sensualità in questi scatti. E vi diciamo perché. Continua a leggere dopo la foto.









La posa sublime di Giorgia Palmas è subito abbinata ad un’altra posa. Infatti alla Venere, anzi alla Sirenetta, succede qualcosa di imprevisto. Un’onda distrugge acconciatura e posa artistica. Ma la modella non si lascia intimorire e gioca con la natura. Immortalato lo scatto dell’onda e anche postato nel più classico dei “Instagram vs Realtà”. La moda del momento: abbinare due foto di come si appare sui social e come si è nella vita vera, tra aspettativa e normalità. Continua a leggere dopo la foto.





Cagliaritana, simpatica e divertente, Giorgia Palmas manca da un po’ dagli schermi televisivi. Ultimamente la abbiamo vista a Milan Tv dove conduce il Matchday, il programma che apre e chiude le partite dei rossoneri. E la vita privata? Sapete tutti del suo rapporto con il calciatore Davide Bombardini. Dopo di lui Giorgia è stata con il bike trial Vittorio Brumotti mentre attualmente è impegnata sentimentalmente con il nuotatore Filippo Magnini. Tutto sport, insomma! Continua a leggere dopo la foto.





E magari non è stato solo il fisico sensuale a catturare l’attenzione del bel Filippo, ma anche la capacità di ridere, scherzare e di prendersi in giro da parte di Giorgia Palmas. Che dimostra un’intelligenza fuori dal comune e un’autoironia assolutamente da elogiare. Sia su Instagram che nella realtà.

Perizoma, topless e giochi proibiti in spiaggia. Aurora Ramazzotti è incontenibile