Chiara Ferragni e Fedez stregano tutti alla sfilata Fendi. Ma i fan notano subito il piccolo “inconveniente”. Cosa è successo ai Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez sono stati ospiti della sfilata organizzata ieri sera da Fendi. Roma, ai piedi del Colosseo, questa la location che ha regalato a tutti gli ospiti una serata in un contesto davvero suggestivo. I Ferragnez per l'occasione hanno indossato abiti rigorosamente firmati Fendi, protagonisti indiscussi come sempre. Migliaia i repost dei fan sui social network, primo tra tutti Instagram dove l'influencer vanta una quantità di follower esorbitante. Un'ordinaria serata Ferragnez, verrebbe da pensare. Ma no, l'incidente per l'influencer più famosa del mondo era dietro l'angolo.









Il piccolo Leone per l'occasione non ha accompagnato la coppia, che ha preferito lasciare il piccolo a casa con la Tata visto il particolare contesto. Purtroppo, proprio durante la sfilata, sembra che Chiara abbia avuto più di qualche problemi con la gonna. I due hanno indossato entrambi capi della nota Maison Fendi che però, proprio nella serata meno adatta, hanno dato una piccola gatta da pelare ai Ferragnez. Inutile dire che i fan se ne sono accorti subito, iniziando a girarsi sui social foto della gonna malmessa di Chiara.





Fortunatamente Fedez è corso in soccorso della moglie e con l’aiuto di una sarto probabilmente improvvisato, hanno ricucito la gonna di Chiara sul momento. La serata è proseguita normalmente, ma i fan hanno catturato il momento più critico: Fedez ed un altro ragazzo intenti a salvare la gonna di Chiara e la loro partecipazione alla sfilata. Tutto bene quel che finisce bene!