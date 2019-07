“Esagerata!”. Karina Cascella, bikini striminzito e seno strizzato: si vede tutto

Mamma di Ginevra ed ex compagna di Salvatore Angelucci, Karina Cascella è una delle opinioniste fisse delle trasmissioni di Canale 5. È spesso sotto ai riflettori e nel mirino degli hater per le sue foto su Instagram e i commenti al vetriolo lanciati ad altre ragazze dello spettacolo. Lei stessa è stata criticata più volte per essersi rifatta seno e labbra.

La Cascella ha fatto discutere per via di uno scatto che la mostra con un bikini alquanto seducente e striminzito. Karina, che il web lo conosce bene, aveva messo subito le mani avanti scrivendo un lungo post: “La faccia dice tutto. Ovvero attenti con i commenti… non fatemi arrabbiare come sempre. Il costume è piccolo per voi? (per me no) Si vedono troppo le tette? ( le ho rifatte apposta) Ci sono troppe foto poco vestita? (siamo in estate ci sarà tempo per vestirsi)”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: ”Ho troppi tatuaggi? (piacciono a me basta e avanza) Dicono di me che sono una donna previdente..che dite?”. Nella foto pubblicata l’opinionista si mostrava con un bikini striminzito che metteva in bella vista il generoso seno. Karina Cascella, oltre a presentarsi spesso come una donna senza filtri. Pare non temere il giudizio degli altri, né per ciò che concerne le sue dichiarazioni, ma tanto meno per quello che riguarda il suo modo di apparire. (Continua a leggere dopo la foto)





Lo scatto ha attirato molti commenti negativi. “Ma chi sei che ruolo hai in tv? Critichi tutte/i invece fai peggio“; oppure un altro utente che scrive: “Karina ma perché ste foto a 40anni?“. ”Tutta rifatta …. se questo e essere orgogliosi del proprio corpo ??? Bha ….sarei più contento del chirurgo che ha fatto il miracolo”. ”Il problema e che hai il coraggio di parlare delle altre dici sempre che sono nude, rifatte, che fanno le oche, che mettono foto oscene….bhe questa è una di quelle foto….e proprio vero ……pensavi solo hai soldi soldi…tutto per business e per fare successo”, sono solo alcuni dei commenti lasciati a corredo della foto dell’opinionista. (Continua a leggere dopo la foto)





Karina ha ricorso alla chirurgia estetica e non lo ha mai negato. Alle donne che l’hanno criticata hanno fatto riferimento soprattutto agli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta lei ha risposto così. “Ma poi sai cosa? Che le labbra non possono definirsi rifatte dal momento che io faccio delle punturine una, massimo due volte l’anno, inserendo davvero pochissimo. Non vado in giro con dei canotti, miglioro, tra l’altro con una sostanza naturale: l’acido ialuronico. Quindi parlassero pure, che a me da una parte entra e dall’altra esce”.

