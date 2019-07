“Vedo gente in spiaggia a scegliere il gelato con più criterio di quanto io abbia scelto mio marito”. Così la bella Wilma Helena Faissol – alias Lady Facchinetti – commenta il suo ultimo scatto social. Scatto ‘hot’ perché la moglie di quello che conoscevamo come dj Francesco è, lo dice lei stessa, al mare e regala ai fan un selfie dall’alto in bikini in cui si vede il seno in primo piano.

La moglie di Francesco Facchinetti adora pubblicare foto della sua vita privata su Instagram, dove condivide spesso anche immagini dei figli Leone e Lavinia, avuti con il dj, e Charlotte, avuta da una precedente relazione. Ma questa foto in cui la Faissol decide di mostrarsi in tutta la sua bellezza e sensualità, sfoggiando un fisico da urlo in costume, non è passato inosservato tra i suoi follower, rimasti colpiti da un dettaglio: a molti il seno di Wilma è sembrato avere qualcosa di strano e qualcuno glielo ha fatto notare. (Continua dopo la foto)









Come anticipato, nella foto Lady Facchinetti indossa un bikini che mette in risalto le sue forme ma sotto al seno (lato destro guardando la foto) pare spuntare una protuberanza che all’occhio attento di tanti follower non è sfuggita. E subito sono scattati i commenti su un presunto fotoritocco sbagliato. “Ma solo io noto un effetto strano sul seno? A destra!”, commenta una fan. (Continua dopo la foto)





A saziare la sua curiosità e quella di altri seguaci della Faissol ci ha pensato la diretta interessata: “Dopo 3 minuti di panico e perplessità ho capito che è la mia mano in pugno appoggiata”, ha scritto. Quindi quella strana protuberanza che si vede nello scatto non è un difetto fisico né un abuso di Photoshop, ma semplicemente un effetto ottico dovuto alla posizione di Wilma. (Continua dopo foto e post)







Solo qualche giorno fa, invece, Wilma e Francesco, che stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna si sono presi un grandissimo spavento. La piccola di casa, Lavinia, 3 anni, è caduta a faccia in avanti: si è tagliata il labbro e si è scheggiata un dentino. Tanta paura per la coppia, che ha subito portato la bamina dal dentista per verificare le condizioni del dente dopo la caduta. “Le 2 sue sorelle, Mia e Lollie, l’hanno curata e non si sono staccate da lei un secondo. L’amore è la cura migliore, sempre”, ha fatto sapere Facchinetti, condividendo con i fan uno scatto in cui la bimba è sul divano.

