Valentina Vignali ha partecipato all’ultimo Grande Fratello Nip ma era già molto conosciuta come cestista e anche come influencer. Su Instagram vanta un seguito di oltre 2 milioni di fan, anche se dopo l’esperienza nella Casa di Cinecittà pare che il numero dei followers sia andato a picco di quasi 1000 unità al giorno. Motivo? C’è chi dice che abbia lasciato la Vignali vista al GF sia sembrata un’altra persona rispetto alle foto condivise sui social.

Non di rado, infatti, la bella Valentina viene accusata di ritoccare eccessivamente i suoi scatti. È successo anche di recente, quando ha postato uno scatto hot di lei completamente nuda nella vasca da bagno, coperta solamente dalla schiuma. Un’immagine che però non è andata giù a molti suoi follower che, di conseguenza, sono partiti in quarta con le critiche. “Cioè di nuovo le foto modificate???ahhaahhah”, scrive uno. (Continua dopo la foto)









E altri utenti fanno notare: “Si ma sei tu veramente???? Foto molto corretta!!!” e “Quella dentro la casa chi era?”, riferendosi alla diversità di fisico di Valentina (che ha poi confessato di essere ingrassata di ben 10 kg, circa 1 kg a settimana) rispetto ai tempi della Casa. Ovviamente, però, non mancano i messaggi positivi alla foto in vasca, con tantissimi fan che ne apprezzano la sensualità e che vorrebbero trascorrere del tempo con lei. (Continua dopo la foto)





L’ultimo scatto social di Valentina Vignali è, se possibile, ancora più sexy. Definita da alcuni ‘scandalosa’, la ex gieffina ha di nuovo sorpreso il suo esercito di follower e si è mostrata con una giacca jeans che lascia intravedere il seno scoperto e dei nuovissimi capelli azzurri. Valentina posa con lo sguardo ammiccante davanti alla vetrina di un banco dei surgelati al supermercato e scrive: “Da quanto ho visto qua il rispetto non si compra con i like, c’ho un paio di nemici pe ogni paio di Nike”. (Continua dopo foto e post)







Naturalmente anche stavolta la foto sexy e la didascalia provocatoria non sono passate inosservate e, oltre a chi la riempie di complimenti di ogni genere, c’è anche chi la riempie di critiche. Tra migliaia di like e centinaia di commenti si legge: “Tutte andiamo al supermercato con le tette di fori”. E poi: “Mo ca ha fatta sta rima si cchiu ffessa de prim (adesso che hai fatto questa rima, sei più fessa di prima)”. Insomma, è chiaro che non tutti hanno gradito la sua ironia.

