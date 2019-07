Ma quanto è bella Serena Autieri? L’attrice partenopea in queste ore sta facendo parlare molto di sé per via di uno scatto incredibilmente audace. Ma una cosa è certa: la cantante può sicuramente permetterselo senza nulla da invidiare a chi – sul web – si ‘spoglia’ quotidianamente. “Ma la mutanda non c’è”, con questa osservazione si smuovono animi e critiche sullo spacco vertiginoso di Serena su Instagram.

Lo ‘scandaloso’ scatto Instagram di Serena Autieri è valso la ola di tante colleghe dello spettacolo: “Ueillahhhhh che stacco di coscia! Bellissima! Altroché luce del mattino!”, commenta la bella Michelle Hunziker accennando alla didascalia del post dell’attrice. E neanche Justine Mattera – che di provocazione se ne intende, eccome! – si esime dal lasciare un complimento sotto lo scatto di Serena. Ma gli apprezzamenti giungono in abbondanza anche dai followers. (Continua dopo la foto)









Serena Autieri, “elegante, raffinata, sensuale, desiderabile, bellissima e con cosce meravigliose, da adorare e coccolare”., scrive qualcuno. Se la considerazione di molti in merito all’immagine di Serena Autieri è di assoluta ammirazione, per altri – però – lo spacco profondissimo della bella partenopea è un po’ troppo azzardato. “Ritengo – si legge sotto il post – che sei una donna elegante, di classe. Questa foto però mi delude. Tu non hai bisogno di fare intravedere il superfluo. Troppo audace per te”. (Continua dopo la foto)





E ancora: “Sei bellissima e hai mille qualità, non fare come le altre”, “Continua a distinguerti, queste foto dovrebbero essere rappresentative di cosa?”. E poi: “La carriera non funziona più? Allora diamo sfogo alle cosce e quasi altro”, “Serena sei bella e lo sai… Ma questa mi sembra una caduta di stile, non è da te”. Ma la risposta dei sostenitori dell’Autieri è immediata e soffocante: “La volgarità è negli occhi di chi guarda”. (Continua dopo la foto)







Ma chi ha ragione? Nessuno, naturalmente. L’unica che può giudicare lo scatto è solo la diretta interessata. E se l’ha pubblicata, il punto di vista di Serena sembra palese. Ma perché si deve per forza commentare? Non si vivrebbe meglio a farsi gli affari propri?

Ti potrebbe anche interessare: “Ci hai preso per il…”. Bufera su Cristian Imparato: i fan non accettano quello che è successo

fbq(‘track’, ‘Gossip’);