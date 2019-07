“Rifatta!”. Barbara D’Urso, la foto-verità non mente (se ne accorgono tutti)

Amata, venerata ma anche molto odiata dal pubblico della Rete perché secondo molti conduce programmi trash, Barbara D’Urso ama condividere con i suoi follower scatti del passato. La conduttrice di Mediaset ha iniziato la sua carriera nel 1977, su Telemilano 58, che la ribattezzò Barbara per via del nome ‘troppo meridionale’ Maria Carmela. Nel 1980, ancora giovanissima, ha una storia d’amore con Memo Remigi. La sua è la bellezza della ragazza della porta accanto, e fa breccia in molti cuori. Per citarne alcuni: Pupo, che le dedica “La storia di noi due” e Vasco Rossi.

Barbara D’Urso si sposa per la prima volta con il produttore cinematografico Mauro Berardi, dal quale ha due figli. Sul suo account Instagram, la conduttrice ama pubblicare foto dal passato e l’ultima in ordine di tempo non è passata inosservata. Nello scatto che risale agli anni ’90, Carmelita appare in costume da bagno in riva al mare. Numerosi sono stati i commenti d’approvazione, ma altrettanti sono stati anche quelli un po’ più velenosi. (Continua a leggere dopo le foto)









C’è infatti che stenta a riconoscerla e sospetta che nelle diversità ci sia il ritocchino del chirurgo estetico. La D’Urso non ha mai risposto alle critiche e ha sempre sostenuto di essere super-naturale. “Bellissima sempre ma continuò a pensare la stessa cosa: hai sviluppato il seno in età avanzata? E dillo che ti sei rifattaaaaaa ormai lo siete tutte”, si legge tra i commenti. ‘’Hai un piede storto?’’, scrive un altro utente insinuando un ritocco fotografico. E, in effetti, dalla foto si può vedere la posizione poco naturale del piede sinistro. (Continua a leggere dopo le foto)





Inoltre, molti haters hanno criticato il suo continuo pubblicare immagini di gioventù. Secondo il loro punto di vista, infatti, questo sarebbe il chiaro atteggiamento di chi sta invecchiando e non accetta minimamente il trascorrere del tempo. ‘’Solo che adesso non ti mostri mai in bikini!! Eppure, dai tuoi post taroccati sembri più giovane e bella adesso che prima’’, scrive ancora un follower. (Continua a leggere dopo la foto)





Si tiene in forma con centrifughe, Barbara D’Urso, nata a Napoli il 7 maggio 1957, ha 61 anni. Eppure non si direbbe a vederla. Signora del pomeriggio e della domenica, Barbara è una grande sportiva, salutista, amante dei selfie e delle foto-ricordo. Come detto, infatti, tra i suoi scatti Instagram non mancano quelle in cui appare giovane e bellissima.

“Cortissimi!”. Karina Cascella, ‘ciao ciao’ capelli. Taglia tutto ed ecco com’è adesso