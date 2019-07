Il perizoma disegnato dal sole: Emily Ratajkowski si spoglia tutta in piscina

A 14 anni il suo primo contratto con la Ford Models. Oggi, che di anni ne ha 28, è una delle super top model più richieste dai brand internazionali. E anche tra le più seguite sui social, ammirate dagli uomini e invidiata dalle donne. Il suo nome è Emily Ratajkowski. Londinese naturalizzata americana, ha oltre 23 milioni di followers su Instagram ma, soprattutto, un fisico mozzafiato e curve esplosive che mette in mostra 365 giorni l’anno.

Emily non conosce stagione. Inverno o estate che sia – merito anche dei numerosi viaggi intorno al mondo -, lei è praticamente sempre in bikini. O in intimo, o in topless o comunque super sexy con pochi lembi di stoffa addosso. Solo ieri vi raccontavamo del breve video che ha fatto impazzire tutti i suoi fan. Ora torniamo a parlare di lei per un altro post che ha macinato milioni di like. (Continua dopo la foto)









Nel filmato che ha mandato in visibilio il popolo della rete, la 28enne è seduta su un muretto, fasciata in un morbido vestito a righe sui toni del beige e ammicca all’obiettivo. Levandosi i capelli dal viso porta il braccio in su, per poi poggiarsi nuovamente al muretto. Ma è proprio durante questo movimento che il seno –senza traccia di intimo – si muove sotto l’abitino. . (Continua dopo la foto)





Il risultato è un ‘balletto’ che ha letteralmente ipnotizzato i follower di tutto il mondo: da “Stunning as always” a “Mamma ro Carmn bell” si legge sotto al post. E sì la Ratajkowski unisce nel pensiero tutte le latitudini. Beh, Emily ha colpito ancora con un nuovo post bollente che alza ancora di più le temperature di questi giorni infuocati: la 28enne ha deciso di denudandosi completamente e darsi una rinfrescata in piscina. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Never coming home Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 2 Lug 2019 alle ore 1:05 PDT

Visualizza questo post su Instagram besado por el sol Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 3 Lug 2019 alle ore 4:11 PDT



Ed ecco qua uno scatto che in breve tempo ha raccolto oltre 2 milioni di like. Un primissimo piano del corpo nudo di Emily. Girata di spalle, la Ratajkowski mostra parte del seno ma soprattutto il lato B. Nessun vestito, nessuna mutandina. Ma anche lei sfoggia la tintarella e sembra che abbia un perizoma disegnato tanto è marcato. Commenti a iosa. Come Allacciate le cinture”, “Sta cominciando lo show”, “Superhot”, Che mal di testa”, “Mi scoppia tutto”.

