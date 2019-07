“Cortissimi!”. Karina Cascella, ‘ciao ciao’ capelli. Taglia tutto ed ecco com’è adesso

Karina Cascella è molto attiva sui suoi social, specie Instagram, dove pubblica foto della sua vita privata e pubblicità da Influencer. Come tutti i fan sapranno, l’opinionista dei salotti televisivi Mediaset si è da poco trasferita a Bergamo dal suo futuro marito Max, lasciando la tanto amata Milano. Naturalmente, la figlia Ginevra l’ha seguita in questo trasloco così importante per lei.

Il suo look è sempre passato sotto la lente d’ingrandimento del gossip e lo scorso aprile aveva deciso di tagliare i capelli (aveva fatto un allungamento con le extension) e stravolgere il suo aspetto. Era stata la stessa Karina a spiegarlo sui social. A quanto pare, il suo futuro marito Max la preferisce con i capelli corti. (Continua a leggere dopo la foto)









Proprio per questo motivo, la tanto esuberante opinionista ha deciso di sacrificare la sua volontà per volere del suo compagno. L’influencer ha spiegato che deve piacere al suo uomo e non ha alcun problema ad accontentarlo. Molti follower hanno criticato la sua decisione dal momento che una donna dovrebbe prima piacere a se stessa e poi al proprio uomo. Con il passare dei mesi i capelli sonno cresciuti e nelle ultime ore la Cascella ha deciso di darci nuovamente un taglio. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ciao ragazze! – ha scritto Karina Cascella su Instagram – Ieri, come avete visto dalle storie, sono tornata dai miei amori per tagliare ancora un po’ i capelli. Mi avevano detto che sarei entrata in un tunnel ed è così. Appena crescono sulla spalla, io corro e non so cosa ne pensiate voi, ma a me piacciono veramente moltissimo! Dai dai, ditemi, che sono curiosa… Vi piacciono così corti?”, ha concluso l’opinionista pubblicando una foto con il nuovo taglio di capelli. (Continua a leggere dopo la foto)





Nelle ultime settimane la Cascella aveva fatto discutere per via di uno scatto che la mostrava con un bikini alquanto seducente e striminzito. Karina, che il web lo conosce bene, aveva messo subito le mani avanti scrivendo un lungo post: “La faccia dice tutto. Ovvero attenti con i commenti… non fatemi arrabbiare come sempre. Il costume è piccolo per voi? (per me no) Si vedono troppo le tette? ( le ho rifatte apposta) Ci sono troppe foto poco vestita? (siamo in estate ci sarà tempo per vestirsi) Ho troppi tatuaggi? (piacciono a me basta e avanza) Dicono di me che sono una donna previdente..che dite?”.

