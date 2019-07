“Ma come fai?!”. Martina Colombari, 44 anni, in bikini. Tutti senza fiato

Se dovessimo proprio scegliere una ex Miss Italia “indimenticabile”, che nonostante gli anni passino è sempre al top allora quella non può che essere Martina Colombari. Non che le altre siano da meno, sia chiaro, ma la Colombari è ricordata praticamente all’unanimità come una delle più belle reginette di bellezza di sempre. Sarà per lo sguardo dolce ed eternamente giovane, per il look naturale da “ragazza della porta accanto” e per i modi gentili (anche se ha grinta da vendere), oltre che per il fisico perfetto.

Nata a Riccione il 10 luglio 1975, è alta 1 metro e 75 per 52 chilogrammi e ancora oggi non ce n’è per nessuna se Martina indossa il costume da bagno. Modella (ha sfilato per le maison di moda più famose al mondo), conduttrice televisiva, attrice e fotografa eletta Miss Italia nel lontano 1991, appena diplomata al liceo scientifico della sua città natale, a 44 anni ha un corpo a dir poco perfetto. (Continua dopo la foto)









Martina Colombari si è allontanata da tempo dal mondo della tv, ma sui social continua ad avere un grande successo. E quando l’altro giorno ha postato una foto al mare con un due pezzi rosso fuoco beh, ha scatenato una pioggia di commenti positivi e like. “Non ci pensare” ha scritto lei nella didascalia del post che la ritrae mentre esce dall’acqua. Ha un fisico scolpito, merito di tanto sport (adora andare in bici, corre ed è spesso in palestra per allenarsi con il TRX) ma anche di una buona alimentazione. (Continua dopo la foto)





La moglie di Billy Costacurta segue una dieta che la fa rimanere in forma depurando l’organismo: pochi carboidrati e proteine buone, cereali integrali, come quinoa, riso e farro, frutta e verdura. Preferisce il piatto unico, ha sostituito il latte con le alternative vegetali e ogni tanto punta tutto solo su centrifugati, spremute e passati di verdura, senza dimenticare due litri di acqua al giorno, probiotici, Omega3 e antiossidanti. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Non ci pensare …. Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 1 Lug 2019 alle ore 3:34 PDT



Il risultato? Il bikini mozzafiato che sfoggia nei suoi ultimissimi post e che ha mandato in delirio tutti i suoi follower (su Instagram Martina ne conta oltre 900mila). “La bellezza, la genuinità e la perfezione in una foto!”, si legge sotto alla foto con il due pezzi rosso. “Restituisci la tartaruga al WWF”, scherza qualcuno. E ancora, tra i tantissimi complimenti: “Senza fisico”, “Ma come fai a essere così? Consigli?”, “Martina, alzi troppo il livello”, “Bellissima”, “Fisico wow!”, “La perfezione”, “E le ventenni mute”. Già, Martina Colombari non ha davvero nulla a che invidiare alle colleghe che hanno la metà dei suoi anni.

