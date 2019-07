Maddalena Corvaglia sa come stupire i suoi fan di Instagram. Solo qualche giorno fa la ex Velina bionda di Striscia ha scherzato con loro ‘presentandosi’ con una parrucca mora. Praticamente irriconoscibile con quel caschetto scuro: “Che ne dite??? Naaaaaaaaaaaaaa… meglio bionda!!”. Già, meglio bionda anche secondo i suoi fan. Ma la parrucca indossata per gioco dalla Corvaglia li ha comunque “scatenati”. I fan si sono quindi divertiti a trovare le somiglianze e a prenderla in giro.

“Per un attimo credevo fossi la D’Eusanio”, “Cosi sembri Alda D’Eusanio…per carità bella donna… ma tu sei un tantino più giovane!”, si legge sotto al post. E se quello con a D’Eusanio è forse il paragone più gettonato (a cui Maddalena risponde “Mi fate troppo ridere”), c’è anche chi azzarda altre somiglianze: “Mi sembravi Vladimir Luxuria”, “Sembri Marta Flavi”, “Assomigliii a giannaaa nanniniiiii”. (Continua dopo la foto)









Poi, altra foto social che ha scatenato gli utenti, quella in cui posa sul letto con indosso un abitino fluo che mette in risalto il suo décolleté che sembra quasi fuoriuscire dal vestitino. Super sexy e i fan sono totalmente impazziti davanti a quel post. E arriviamo così all’ultima foto postata da Maddalena. Foto che è un amarcord: uno scatto-ricordo datato 2007, anno in cui la ex Velina ha posato per il calendario Max a Santo Domingo, fotografata da Roberto Cozzi. (Continua dopo la foto)





Il classico scatto da backstage, in cui Maddalena attende che finiscano di sistemarle ‘trucco e parrucco’. Ma nuda, con il seno appena coperto dalle braccia e un sorriso raggiante. Indubbiamente bellissima, ma le critiche non sono tardate ad arrivare. “Occorre essere capaci di realizzare qualcosa nella vita, di proprio”; “Cara Maddalena tutti commenti maschili eh? Alcuni volgari … evita dai, un po’ di dignità da buona salentina che sei. Perché tanto sei bella anche vestita”, si legge. (Continua dopo la foto e post)







E ancora: “Però cara Maddy, sai fare altro oltre che i calendari? Dignità cucciola… Dignità! Ecchediamine!”, “Che senso ha questa foto? Solo insulti e porcherie, meglio quelle vestite… ragazze imparate”, “Voglio dire una solo una cosa: ma perché ci dobbiamo far vedere svestite per essere più belle? lo siamo anche con i vestiti addosso, siamo più semplici ma con un tocco in più”.

Taylor Mega ‘bollente’: in topless per il suo fidanzato (56 anni): foto