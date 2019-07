Gli utenti dei social spesso non sono teneri con i vip. Anzi, diciamo pure che non è raro che vadano sul pesante commentando questo o quell’altro post. E stavolta è toccato a Federica Panicucci ricevere insulti a profusione sotto alla foto con il compagno condivisa sul suo profilo Instagram. La conduttrice di Mattino Cinque da anni fa coppia fissa con Marco Bacini. Con lui, di professione imprenditore, ha ritrovato il sorriso dopo al fine del suo matrimonio con il deejay Mario Fargetta da cui ha avuto due figli.

Sui social la coppia Panicucci-Bacini appare spesso insieme con foto che mostrano tutto il loro affiatamento. Meno in tv e sulle pagine dei giornali, ma durante l’ultima puntata della stagione di Mattino Cinque lui ha fatto un’eccezione. Sulle note della canzone ‘Anema e core’ interpretata e suonata dall’ospite Mariano Apicella, Federica l’ha chiamato al centro della scena e Marco, visibilmente imbarazzato, l’ha raggiunta e improvvisato così qualche passo di danza davanti al pubblico. (Continua dopo la foto)









Come detto, la Panicucci condivide in continuazione foto e video che testimoniano tutto il suo amore per Bacini, ma l’ultimo scatto – che lei commenta con la didascalia “Mi sei mancato” – postato su Instagram ha suscitato non poche polemiche per i commenti offensivi rivolti al compagno. Tutto ha inizio da un commento sgradevole di un follower, ricostruisce Il Giornale: “Fede non ti offendere .. tu meravigliosa irreale … ma lui orendooooo, un mostro … davvero … Franco Oppini??? Ricordi?”. (Continua dopo la foto)





Sotto a quel commento gli utenti si sono scatenatati contro Bacini, che al contrario della sua metà non è rimasto zitto. Dapprima ha risposto pacatamente: “Grazie, chiaramente Lei essendo di una bellezza superiore preferisce non mostrarsi né tantomeno identificarsi, ma non importa… le voglio bene lo stesso… come se fosse una persona normale!”, “Ha ragione effettivamente non sono venuto benissimo nella foto e poi ho bisogno di un po’ di vacanza perché lavoro troppo! Lei che fa oltre a perder tempo sui social”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Mi sei mancato @marcobacini ❤️#backtogether Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 2 Lug 2019 alle ore 7:51 PDT



Poi, quando i messaggi si sono fatti ancor più feroci e qualcuno ha scritto “Ma nessuno di voi “VIP” ha l’onestà intellettuale di accettare anche critiche? Cioè … a voi o complimenti o silenzio? Chiedo per un‘amica ovviamente”, lui ha sbottato e chiesto rispetto: “Mi scusi… ma Lei quando gira per le strade della sua città e incrocia qualcuno che non conosce e non Le piace si permette di fermarlo per dire che è un ‘mostro’? Io Non credo… c’è una grossa differenza (che consiglio di leggere sul dizionario della lingua italiana) tra la parola ‘critica’ e la parola ‘insulto’ (gratuito). Così può trasferire il messaggio alla Sua amica… buona serata!”.

