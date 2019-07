Dopo l’addio a all’ex coinquilina ed ex compagna Giulia Salemi, conosciuta tra le mura della casa del Grande Fratello. L’ex tronista (e storico ex di Cecilia Rodriguez) sarebbe infatti fidanzato con la modella Isabella De Candia. Un brutto colpo per la Salemi, che proprio all’interno del Grande Fratello Vip aveva iniziato a legarsi all’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Il gossip correva da giorni sul web, anche a causa di alcune reciproche interazioni sui social con scambi di like. I due avrebbero già trascorso un weekend in Puglia, a Trani e, come testimoniano le indiscrezioni pubblicate da Alberto Dandolo sul suo account Instagram e rilanciate da “Dagospia”, Francesco e Isabella (sul social nota come Isadeca) sono a Ibiza per una romantica vacanza, “beccati” mentre amoreggiano in una nota discoteca. (Continua a leggere dopo la foto)









E stando alle dichiarazioni su “Nuovo” di un’amica di Giulia Salemi, l’influencer persiana non avrebbe perso un granché: «A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta. Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci!». (Continua a leggere dopo la foto)





Intanto Giulia Salemi provoca sui social con foto ad alto tasso erotico. La bella influencer è apparsa stesa sul letto con indosso soltanto un asciugamano bianco, che lascia intravedere il corpo mozzafiato della giovane, soprattutto il prosperoso décolleté leggermente scoperto. Carnagione dorata, trucco definito, coda di cavallo con tanto di tirabaci. (Continua a leggere dopo foto e post)







Un post che ha raccolto quasi 40mila like e tanti commenti. Qualcuno con chiaro riferimento all’affaire Monte ha scritto: “Giulia, Il tuo silenzio assordante sta spiazzando tutti quelli che attendevano un tuo passo falso per affossarti…!”. E ancora: “Sei una leonessa!’’, ‘’Metà donna, metà bambina!”, “Siamo tutti innamorati della tua bellezza, ma ancor di più della tua essenza!”, “La tua sensualità ma allo stesso semplicità, ci lascia senza fiato!”, “Sei stupenda!”.

