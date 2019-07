Senza intimo, da infarto! Il seno ‘ballerino’ di Emily Ratajkowski manda in tilt

Non c’è giorno che Emily Ratajkowski non mandi in delirio il popolo dei social. ‘Popolo’ non è un’esagerazione perché solo su Instagram la super top model londinese naturalizzata americana, 28 anni, ha un seguito di oltre 23 milioni di followers. Fisico mozzafiato, curve esplosive, misure perfette e sensualità da vendere: ogni post di Emily è un colpo al cuore per i suoi fan. Non a caso è una delle donne più richieste dai brand internazionali.

Dai tempi del suo primo contratto con la Ford Models, all’età di 14 anni, ne ha fatta di strada! La sola vista della Ratajkowski basterebbe a far impazzire il web, ma la modella statunitense è sempre iperattiva su Instagram e pare si diverta a stuzzicare i followers. Tra video e scatti con scollature vertiginose e lato B in primo piano, l’account di Emily è davvero bollente. (Continua dopo la foto)









Pochi giorni fa Emily si è mostrata in sexy bikini, con un tanga a esaltare le sue forme da sogno. Inutile dire che ha raccolto subito commenti entusiastici, soprattutto dai suoi tantissimi ammiratori italiani che la seguono sui social ogni giorno, incantati dal suo fisico mozzafiato. “Afferrati il sedere e vai!”, scrive lei nella didascalia con le mani solleva il suo lato B per non bagnarsi subito ed entra in quelle che potrebbero essere acque francesi, visto che è impegnata nella settimana della haute couture a Parigi.(Continua dopo la foto)





Di base Emily Ratajkoswki è in bikini e lingerie praticamente tutto l’anno, ma si sa, d’estate tutto è ancora più hot. Talmente hot che, secondo i suoi follower italiani, appena lei entra in acqua “muore all’istante la barriera corallina, gli scogli sono ancora più duri del normale e tremano i pesci”, fa notare qualcuno tra i tanti, tantissimi commenti al post. Seduta su un muretto, fasciata in un morbido vestito a righe sui toni del beige, Emily Ratajkowski ammicca all’obiettivo. Levandosi i capelli dal viso porta il braccio in su, per poi poggiarsi nuovamente al muretto. (Continua dopo la foto)





Durante questo movimento, il seno – palesemente senza traccia di intimo – si muove “sbarazzino” sotto l’abito catalizzando su di sé l’attenzione. Il ‘balletto’ è ipnotico e ovviamente non sfugge ai followers che commentano numerosi sotto il breve video. Da “Stunning as always” a “Mamma ro Carmn bell”, la Ratajkowski unisce nel pensiero tutte le latitudini.

Francesco Totti, l’ultima follia del Pupone: “Dentro la sua mega-villa… Esagerato”