Paura per Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faissol. La loro bambina più piccola, Liv, ha avuto un incidente. La bambina è caduta dalle scale, facendosi male sul viso. È stato Facchinetti attraverso una serie di stories su Instagram e una foto pubblicata sui social a raccontare quanto accaduto alla bambina.

Nello scatto si vede Liv è consolata dalle sue sorelline, Mia (la figlia che Francesco facchinetti ha avuto da Alessia Marcuzzi) e Charlotte. "La bibi si è fatta male, è caduta di faccia sulle scale. – racconta Francesco Facchinetti nel suo post – Un grande spavento, una botta ai denti e al labbro. Non dovrebbe essere nulla di grave. Le 2 sue sorelle, Mia e Lollie, l'hanno curata e non si sono staccate da lei un secondo. L'amore è la cura migliore, sempre".









Momenti quindi di grande spavento per mamma e papà che, al momento, sono in vacanza con tutti i bambini in Sardegna. Stamattina, il presentatore ha rassicurato tutti i propri followers sulle condizioni di salute della bambina: "La Bibi sta meglio, ieri ci siamo spaventati come tutti i genitori quando i propri figli si fanno male. Fortunatamente il dentino è un po rientrato. Dovrebbe andare tutto a posto".





Una bellissima immagine quella postata da Facchinetti, simbolo di una famiglia allargata davvero meravigliosa da vedere oltre che di grande esempio. Rispondendo alle domande dei propri seguaci, il figlio di Roby ha spiegato il 'segreto' per essere un buon papà: "Cerco di essere un padre normale, per questo speciale. Un padre che cerca di passare più tempo possibile con i propri figli. Che cerca di vivere con loro la quotidianità e di volergli bene come dovrebbero fare tutti i papà".





L’ormai ex cantante non ha mai cercato di nascondere il ruolo avuto da suo padre Roby nella sua vita; il musicista dei Pooh è un’icona della musica italiana, e insieme al figlio ha negli ultimi anni formato una coppia sempre più affiatata. Intervistato dal Giornale, il neo-conduttore del programma La Vacanza Perfetta per NOVE ha dunque dedicato qualche parola al rapporto con il padre, ovviamente elemento centrale nel corso della sua carriera televisiva.

