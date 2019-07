Ilary Blasi, il ‘colpo di testa’ è tremendo: “Quel look?”. Lady Totti si presenta così

Lo scorso 17 giugno è passato alla cronaca come la giornata dell’addio definitivo di Francesco Totti all’As Roma, un accadimento che l’ex capitano del team giallorosso sta cercando di superare e buttarsi alle spalle.Francesco Totti ha metaforicamente paragonato la sua estromissione dal team capitolino, in qualità di “direttore tecnico”, alla sua morte, sebbene l’ex bomber abbia deciso di concedersi una vacanza all’insegna del sano relax a Ibiza, insieme alla sua famiglia.

Il campione si trova in vacanza insieme alla moglie Ilary Blasi e i figli Christian, Chanel e la piccola Isabel. La famiglia continua a rilassarsi a bordo piscina e non mancano gli scherzi. La conduttrice del “Grande Fratello Vip” ha fatto un gavettone al marito come ha mostrato lei stessa sul suo profilo Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)









Ilary ha chiesto ai follower: “Gavettone a mio marito sì o no?”. Un sondaggio che a quanto pare ha dato esito positivo visto che subito dopo ha pubblicato delle stories in cui chiedeva ai suoi numerosi follower se fare o meno un bel gavettone rinfrescante al marito. Il risultato, neanche a dirlo, è stato il sì e così la conduttrice del Grande Fratello Vip ha organizzato lo scherzo senza farsi accorgere dal ‘povero’ Totti. L’ex della Roma si trovava seduto su uno sdraio intento a guardare il cellulare, quando alle sue spalle è arrivata Ilary Blasi e gli ha versato dell’acqua gelida sulla schiena. (Continua a leggere dopo la foto)





Un gavettone davvero inaspettato vista la reazione di Totti, rimasto di stucco. Le clip sono state caricate al rallentatore dalla moglie di Totti: la prima è accompagnata dalla colonna sonora del film ‘Profondo rosso’. Nelle Instagram Story la moglie di Francesco Totti si è mostrata con i capelli color arcobaleno. Ma niente colpi di testa per la conduttrice del Grande Fratello Vip, la nuova chioma colorata di Ilary Blasi è tutto merito di un nuovo filtro di Instagram che permette di colorare i capelli con i colori dell’arcobaleno. Intanto in una lunga intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, Ilary Blasi ha svelato, per la prima volta, i motivi che l’hanno spinta a lasciare la conduzione del ‘Grande Fratello Vip’. (Continua a leggere dopo la foto)





”Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo. E’ vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti, e quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace più ridere. Mi immagino un telespettatore seduto davanti alla tv che vuole leggerezza”.

Serena Autieri infiamma i social. “Eccitante”: la foto in bikini è bollente