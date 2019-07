Esattamente 365 giorni dopo l’aggressione fuori dall’Old Fashion di Milano, Niccolò Bettarini – figlio dell’ex calciatore Stefano e della conduttrice Simona Ventura – ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che mostra le cicatrici che gli sono rimaste sul corpo dopo quella notte di paura. L’aggressione risale al 2 luglio del 2018, quando Niccolò – che ha sempre raccontato di aver difeso un amico – era stato aggredito e accoltellato più volte da quattro uomini in strada, a due passi dal locale.

Il 20enne era finito in ospedale ed era stato subito operato d’urgenza, con i medici che nelle prime ore avevano tenuto riservata la prognosi. “Non morirò senza cicatrici, tutti noi siamo ferite viventi”, scrive Niccolò Bettarini su Instagram mostrando per la prima volta le cicatrici delle nove pugnalate ricevute lo scorso anno all’esterno del locale milanese Old Fashion. La vicenda giudiziaria seguita al terribile episodio ha visto pronunciata una condanna tra i nove e i cinque anni per quattro dei ragazzi autori dell’aggressione. (Continua a leggere dopo la foto)









Eppure “altre persone sono sfuggite alle indagini”, ha affermato il giudice Guido Salvini durante l’udienza preliminare dello scorso aprile. A distanza di un anno da quelle giornate di paura, il ventenne mostra con coraggio le cicatrici. Numerosi i commenti di solidarietà lasciati dai follower del ragazzo sotto la foto. “Quelle cicatrici sono la dimostrazione che sei un guerriero”, “Le tue ferite mi hanno fatto male: parlo da mamma”, “Questi sono i segni della tua forza”: sono solo alcuni dei messaggi di affetto indirizzati a Niccolò Bettarini. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma non mancano le polemiche. Un utente, infatti, replica al figlio di Simona Ventura: “Ma cosa pubblichi queste foto, ma razza di uomo sei??? Cosa vuoi dimostrare, compassione?? Ripeto, fai l’uomo!! Ci sono militari che hanno avuto di peggio in guerra in Iraq ma non fanno o meglio non pubblicano ferite ben più profonde…!!Leva questa foto è sii uomo”. Tanti fan ma anche tanti amici hanno scritto in queste ore a Niccolò Bettarini, a partire da Francesco Chiofalo: ‘’Bro quelle cicatrici sono la dimostrazione che sei un guerriero’’. (Continua a leggere dopo la foto)





‘’Sei veramente un uomo coraggioso… Le tue ferite da mamma mi hanno veramente fatto male…’’, ‘’Non potranno mai intaccare la tua bellezza interiore … anzi ti renderanno sempre così talmente forte da essere più bello di quanto tu non sia già’’, sono solo alcuni commenti lasciati sotto al post di Bettarini Junior.

