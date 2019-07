“Assurdo”. Nunzia, dalla ragione al torto. Tutti contro la concorrente di Temptation Island

Corna in diretta a Temptation Island. Arcangelo ha baciato la tentatrice Sonia e, come prevedibile, la fidanzata Nunzia ha reagito malissimo. Nel reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia gli autori hanno giocato un brutto scherzo al concorrente, appartato con la bella tentatrice: “Durante la loro esterna – ha spiegato Bisciglia -, ad Arcangelo è stato tolto il microfono. Pensava che non fosse nemmeno ripreso, visto che non è un tecnico, ma è stata ripresa ogni cosa”.

E così le telecamere lo hanno immortalato mentre prima abbraccia e poi bacia Sonia. "Non ci credo – ha detto la tentatrice -. Lei ti riacchiapperà. Meglio che equilibriamo questa cosa… Capisci? Io sono una persona lenta". Così Nunzia ha chiesto il falò di confronto e ha lasciato il programma da sola. La puntata si chiude su un secondo falò chiesto da Nunzia.









La ragazza, nonostante il tradimento, ammette di aver ripensato alla sua storia e di voler chiarire la situazione con Arcangelo. Ma le anticipazioni delle ultime ore hanno raccontato un'altra verità: Nunzia avrebbe perdonato il fidanzato e in tanti si sono 'ribellati' sui social per la decisione della concorrente del reality delle tentazioni. Commentare l'ultima puntata della trasmissione è intervenuta Lidia Vella, ex gieffina.





"Va bene essere innamorate, ma come si fa a perdonare una cosa del genere?" ha affermato la Vella. "Lei avrebbe fatto meglio a cornificarlo. Non è mai bello focalizzarsi in relazioni malate. Se un fidanzato si comporta così in televisione, non oso immaginare fuori", ha poi aggiunto. Oltre alle critiche che stanno piovendo addosso a Nunzia, rea di essere tornata sui propri passi dopo aver chiuso la storia con l'uomo con cui ha trascorso gli ultimi tredici anni della sua vita, non senza sofferenze, c'è anche chi lancia una proposta. "Facciamo fidanzare Nunzia con Andrea, se o meritano".





I due stanno facendo un percorso analogo all’interno del programma. Mentre la napoletana si trova a soffrire a causa del comportamento di Arcangelo, Andrea deve fare i conti con Jessica. La 25enne, fin dai primi istanti nel villaggio, sembra aver dimenticato il suo fidanzato ed essersi presa una bella cotta per il tentatore Alessandro.

