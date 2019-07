“Io ci ho provato”. GF. Daniele Del Moro, lo sfogo improvviso lascia senza parole

In tanti dopo il Grande Fratello 16 si stanno domandando se tra Daniele del Moro e Martina Nasoni sia scattata una simpatia considerando quanto successo all’interno della casa. Del resto non è un segreto che Martina ha sempre avuto un debole per il ragazzo sia dentro che fuori la casa del GF 16 al punto da dichiarare: “Daniele mi è sempre piaciuto, continua a piacermi. Anzi, adesso sono moto più vicina a lui perché ci stiamo vivendo in modo diverso. Daniele mi fa crescere, mi arricchisce, mi insegna, gli voglio bene. Io voglio un Uomo al mio fianco e Daniele è molto uomo”.

Le ultime immagini postate su Instagram sembravano confermare che tra loro ci fosse ormai una storia, eppure la diretta di questa sera sembra smentire questa possibilità. I fan non si aspettavano, però, che a negare tutto fosse proprio Martina, per di più in modo anche abbastanza infastidito. (Continua a leggere dopo la foto)









“Da quanto tempo stiamo insieme? A parte che non stiamo insieme…”, ha dettola ragazza rispondendo ai follower. Durante la diretta interviene Daniele Dal Moro. L’ex gieffino ha fatto qualcosa per far arrabbiare Marina e infatti lei replica: “Ma che te ridi? Inizia a mette a posto la capoccia. Non farmi parlare, non facciamo capire che sto nera” poi prosegue “Daniele forse non hai capito. Aspetta che dopo ti chiamo, ti faccio un altro discorsetto. Forse non hai capito bene com’è la situazione”. (Continua a leggere dopo la foto)





Poche ore dopo ha fatto discutere un lungo post del ragazzo, che forse stanco dei commenti dei follower si è sfogato. “Io ci ho provato… Ho provato a rendervi partecipi. Ho provato a interagire con molti di voi perché credo che molti se lo meritino. Per avermi sempre sostenuto per avermi difeso per avermi fatto sentire speciale”. Poi ha aggiunto: “Però purtroppo qui è meglio non rispondere e vivere nella massima riservatezza perché ogni cosa viene travisata su mille fronti. Volevo essere diverso dagli altri, volevo raccontarmi. Ma è meglio di no”. (Continua a leggere dopo la foto)





O pensate davvero che mi importi di quattro critiche del cavolo su Instagram”, ha aggiunto tra parentesi. “Volevo far vedere a molti di voi che non sono un personaggio televisivo. Che sono un ragazzo come tanti con i suoi problemi ed i suoi difetti ma che cerca sempre di comportarsi nel migliore dei modi. Che sono semplicemente Daniele! E questo voglio continuare ad essere”.

