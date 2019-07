Ma che ha fatto Elisabetta Canalis? Gli occhi di tutti sul suo lato b ritoccato

Elisabetta Canalis, fisico da sballo al mare ma i fan notano quel dettaglio “strano”. Esatto, l’ex velina a ceduto al fascino del ritocchino e i suoi fan se ne sono accorti subito. Elisabetta Canalis ha fatto tappa alle Bahamas con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. E, ovviamente, ha fatto delle foto ricordo che ha mostrato i fan. Elisabetta Canalis è molto legata alle Bahamas: è proprio alle Bahamas che ha portato al mare per la pria volta la piccola Skyler. È alle Bahamas che è tornata con l’amica del cuore Maddalena Corvaglia. Insomma, le Bahamas sono un po’ una seconda casa per lei e ora, in vacanza, si rilassa su quelle spiagge da sogno. E fa la sirena.

Solo che una delle foto che ha postato ha lasciato i fan basiti: la Canalis appare con un lato b decisamente fuori misura. Alla Kim Kardashian, per capirci. E no, non è ingrassata. È tutta colpa del fotoritocco. Ma come, la Canalis non era contraria a certe cose? Continua a leggere dopo la foto









Così sembrava. Proprio qualche tempo fa aveva postato una foto che metteva in mostra le smagliature del seno. In quell’occasione si era mostrata fiera, in tutta la sua bellezza senza nascondere delle piccole imperfezioni che non la rendono certo meno bella, solo più umana. Ora, però, sembra aver ceduto al ritocco. Tante star usano Photoshop per cancellare la cellulite e per arrotondare le forme. Ma lei ha esagerato… Continua a leggere dopo la foto





Ma Elisabetta Canalis è ironica… E lo ha fatto di proposito. Lo dimostra la sua didascalia: “E comunque basta con sta storia che ci ritocchiamo le foto, brutta cosa l’invidia”. Per lei è facile rinunciare a Photoshop… Con quel fisico da sballo non c’è niente che debba nascondere o ritoccare. Poi, se anche fosse, perché ritoccarsi con Photoshop quando ha a disposizione il marito che fa il chirurgo plastico? Il fatto è che lei non ne ha bisogno. Continua a leggere dopo la foto





Ma è lodevole che lei abbia preso le difese delle colleghe che invece ritoccano le foto ma fanno finta di non farlo. A dirla tutta, l’idea di condividere uno scatto simile non è farina del sacco della Canalis, ma della cantante e influencer Lele Pons, che la showgirl ha taggato nella didascalia della foto. Tra i vip che hanno commentato divertiti Paola Barale, Costantino della Gherardesca, Alessia Marcuzzi, Chiara Nasti.

