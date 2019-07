Non poteva mancare Chiara Ferragni alle sfilate d’alta moda di Parigi e con lei c’era anche la sorella minore Valentina che da tempo ormai segue le sue orme. Le sorelle Ferragni hanno partecipato alla sfilata di Giambattista Valli con splendidi abiti di tulle e, naturalmente, hanno entrambe condiviso le immagini su Instagram con post e Storie ma si è subito scatenata un’ondata di odio social dilagante contro di loro. “Per fare le fashion blogger bisogna essere magre”, “Non si può chiamare icona una corta e chiatta”, “Vestito da evitare se non si ha un punto vita definito”.

E ancora: “sister plastic”, “cesse”, “strabiche”, “rifatte”. E questi sono solo alcuni dei commenti feroci che le Ferragni si sono viste rivolgere dagli utenti. La lista, infatti, potrebbe andare avanti all’infinito. Gli outfit scelti dalle due per la sfilata di Gian Battista Valli sono diventati pretesto per fare body shaming ma Chiara, che ha abituato i suoi fan a risposte seccate, non ci sta. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Chiara and the balloons 🎈🤣 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 24 Giu 2019 alle ore 3:28 PDT









Va detto però che molti si schierano con loro, perché la maggior parte di questi insulti arrivano proprio da donne. “Nessuna dovrebbe mai sentirsi male per il proprio corpo, nessuna donna dovrebbe sentirsi dire: ‘Non puoi vestirti così, non ha il fisico!’ – scrive qualcuno – Ed è spaventoso che la maggior parte di questi commenti arrivi proprio dalle donne, mandando a rotoli tutto ciò per cui combattiamo da sempre, alimentando gli stereotipi che noi donne cerchiamo di abbattere ogni giorno”. (Continua dopo la foto)





La stessa Ferragni più famosa non è rimasta in silenzio di fronte a quelle critiche e ha deciso di rispondere a tono, sempre a mezzo social. Prima condividendo tra le sue Storie il commento di un fan che le difende, poi prendendo parola lei stessa, in un’altra storia. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Wrapped in @giambattistavalliparis dress for his presentation 💕 Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) in data: 1 Lug 2019 alle ore 10:54 PDT

Visualizza questo post su Instagram Sisters or twins? 👭@valentinaferragni Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 1 Lug 2019 alle ore 8:01 PDT

Visualizza questo post su Instagram Chiara Ferragni contro gli haters. #GossipItaliaOfficial #ChiaraFerragni Un post condiviso da Gossip Italia (@gossipitaliaofficial) in data: 2 Lug 2019 alle ore 3:24 PDT



“Ricordatevi che passare il tempo ad insultare altre donne non vi renderà più belle, più intelligenti, più divertenti, vi renderà solo più infelici – dice Chiara – Quante di voi si sono sentite meno felici per commenti fatti sul proprio corpo? Amarci è già una cosa difficile, dobbiamo scontrarci ogni giorno con le nostre insicurezze, ma se ci fosse solidarietà almeno tra le donne tutto sarebbe molto più semplice. Pensateci”.

