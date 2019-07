Sara Affi Fella, sguardo malizioso e seno scoperto: lo scatto hot infiamma

Sara Affi Fella, un nome, un programma. La ragazza è nota al pubblico di Uomini e donne per una messa in scena difficile da dimenticare. Dopo l’esperienza a Temptation Island, insieme al fidanzato Nicola Panico, Sara Affi Fella era stata scelta da Maria De Filippi per sedere sul trono del dating show di Canale 5. Ma fino alla fine lei ha mentito. E, quando i nodi son venuti al pettine, in tanti si sono arrabbiati. Già perché la Affi Fella si era finta fino alla fine interessata a Lorenzo Riccardi e a Luigi Mastroianni, il corteggiatore che, alla fine, aveva scelto. Pur essendo ancora fidanzata con Nicola.

Quando il su inganno fu svelato successe il finimondo. Ma come fecero a smascherarla? La montatura è stata smascherata grazie allo storico compagno, che in preda alla gelosia, per una relazione di lei col calciatore Vittorio Parigini, raccontò tutto alla redazione di Uomini e donne. Apriti cielo… Continua a leggere dopo la foto









Dopo essere stata smascherata, la ragazza fu anche insultata pesantemente dai fan e dal pubblico della trasmissione che l’aveva apprezzata e si fidava di lei. Gli insulti furono così pesanti che la Affi Fella decise di lasciare i social per non essere perseguitata. Dopo un anno dal fattaccio, però, Sara Affi Fella è tornata sui social ed è molto molto attiva. Proprio uno degli ultimi scatti, a Formentera, non è passato inosservato… Continua a leggere dopo la foto





Sara Affi Fella ha regalato ai suoi fan uno scatto super bollenti e li ha fatti letteralmente impazzire. La Affi Fella è in vacanza insieme al fidanzato Francesco Fedato, classe 1992, calciatore del Trapani in prestito dal Foggia, e si è fatta fotografare senza reggiseno. La ragazza, bella e sensuale, tiene le mani sul seno e lo strizza mostrando all’obiettivo uno sguardo malizioso… La foto è sì uno scatto sponsorizzato ma i fan ne hanno comunque potuto godere. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram WILD 👊🏻🌴 @profilo_store #me Un post condiviso da S A R A (@saraaffifellaufficiale) in data: 1 Lug 2019 alle ore 4:00 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🐨 @francescofedato19 #formentera Un post condiviso da S A R A (@saraaffifellaufficiale) in data: 28 Giu 2019 alle ore 11:55 PDT

Pantaloni animalier, capelli ricci al vento, seno strizzato tra le mani. Impossibile che quello sguardo sexy passasse inosservato. I commenti sono di alto livello: “Sei talmente bona che se ti incontrasse Cannavaciuolo ti chiederebbe la ricetta”. Ma c’è anche chi ironizza: “Cosa copri che non hai niente!”. Hanno dimenticato la sua bugia? Alcuni sì, altri no. Perdonare, molto spesso, è davvero difficile.

Sara Affi Fella, ennesima bugia: si è scoperto tutto. E volano parole pesanti