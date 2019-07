Ricordate Giorgia Lucini, la ex protagonista di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Andrea Damante? Torniamo a parlare di lei perché, come fatto sapere a mezzo social, la bella Giorgia sta facendo i conti con un grande dolore: è in lutto per l’adorata cagnolina Olivia. Giorgia ha dato la brutta notizia ai suoi fan tramite alcune Storie di Instagram in cui piange per la morte della sua adorata bulldog francese. Prova a trattenere le lacrime ma non riesce: impossibile non piangere ricordando la sua amica a quattro zampe.

Nelle varie Storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex volto di Uomini e Donne racconta come ha dovuto dire addio a Olivia e coglie anche l’occasione per rispondere anche a chi, nei giorni scorsi, ha criticato il compagno e papà del suo Riccardo, Federico Loschi, per aver condiviso delle stories in cui ride e scherza. (Continua dopo la foto)









“Mercoledì sera – esordisce la Lucini nella prima Storia – Olivia si è sentita male e l’abbiamo portata dal veterinario. Giovedì ci hanno chiamato e ci hanno detto che non ce l’aveva fatta. Lei è stata parte di noi. Ho letto dei commenti riguardanti Fede, alcune ragazze lo hanno saputo perché seguono mia madre, e lo hanno insultato perché ha fatto delle stories dicendogli che non ci fosse niente da ridere”. (Continua dopo la foto)





“Vi posso assicurare – prosegue Giorgia – che anche Fede sta male solo che a volte si fanno delle cose per poter non pensare, per cercare di dimenticare, perché per noi è stata una cosa bruttissima però bisogna andare avanti”. “Ho sempre cercato di non piangere davanti a un cellulare”, dice senza riuscire a trattenersi pensando alla sua Olivia. “Non scrivetemi – chiede poi la Lucini ai suoi follower – perché la voglio ricordare bellissima”. (Continua dopo le foto)







In questo momento, infatti, la ex protagonista di Uomini e Donne soffre anche solo nel leggere i messaggi che le lasciano i fan: “Voglio dimenticare quel giorno di me*da che ho passato – sottolinea – Qualcuno mi criticherà perché ho questa reazione per un cane ma Olivia stava tutto il giorno con noi, era parte della nostra vita. La casa ora è vuota. Manca lei”. “È stato questo caldo di me*da a portarcela via. Anche se i vostri cani vogliono uscire, non portateli fuori. I cani con questo caldo devono stare in casa con l’aria condizionata. Possono uscire solo la mattina presto o la sera tardi”, conclude.

Lutto nella tv italiana: il mago se n’è andato all’improvviso. Tutti sconvolti