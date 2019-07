“Schianto!”. Via 20 chili e Alice Sabatini è da mozzare il fiato: fisico al top

Una foto pazzesca: fisico perfetto, lato b in bella mostra sullo sfondo del mare. Rispetto alle ultime foto circolate in rete il cambiamento è drastico. Stiamo parlando di Alice Sabatini, Miss Italia nel 2015, la reginetta di bellezza era salita agli onori della cronaca non solo per la sua bellezza, ma anche per aver preso tanti chili. Dopo la vittoria a Miss Italia, Alice Sabatini non ha vissuto un bel periodo. A causa dello stress era ingrassata ed oggi è tornata in formissima.

“Qualche mese dopo l’elezione a Miss Italia, nel settembre 2015, conducevo una vita stressante per i troppi impegni. Mi si è alzato il livello di cortisolo, cioè l’ormone dello stress e questo ha causato un aumento di peso: ero ingrassata quindici chili e non ne capivo il motivo”, aveva raccontato la Miss. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo essere ingrassata, Alice ha provato diverse diete che hanno solo peggiorato la situazione. Per capire il problema, così, si è sottoposta ad una serie di controlli medici scoprendo che tutto era stato causato dallo stress: “Ho fatto una serie di analisi: mi ci sono voluti mesi per scoprire non solo di essere celiaca, ma che era tutto dovuto allo stress”. Oggi, Alice è tornata in splendida forma. È bellissima, ha un corpo mozzafiato ed è felice e innamorata del fidanzato, il giocatore di basket Gabriele Benetti. (Continua a leggere dopo la foto)





“ro in crisi, mi vedevo molto cambiata e non riuscivo a mettermi in costume. La gente poi è sempre pronta a puntare il dito: anche sui social… per fortuna Gabriele mi ha aiutato tanto. È anche grazie a lui che non sono entrata in crisi. Lui mi capisce al volo e mi ha aiutato a superare un momento difficile. Insomma, ci completiamo”, aveva detto del fidanzato che l’ha aiutata a credere in se stessa e a ritrovare la sua splendida forma. (Continua a leggere dopo la foto)





La donna più bella d’Italia del 2015 ha anche un seguitissimo profilo Instagram, dove si rivela molto attiva e dove spesso si mostra in tutto il suo splendore. Tra uno scatto a canestro e molte foto di lavoro, Alice non manca inoltre di fotografarsi in compagnia del suo amato fidanzato e di mostrare una nuovissima forma fisica. I follower apprezzano con commenti e cuori ma c’è anche qualcuno che le chiede di non esagerare con la dieta: ”Amore, ogni tanto però du bucatini magnateli”.

