Non si sono ancora spenti i riflettori sul finto matrimonio di Pamela Prati con il finto Mark Caltagirone, ma sicuramente non se ne parla più come prima. Fino a un paio di settimane fa era l’argomento cardine di tutti i salotti televisivi e riempiva le pagine di ogni giornale, oltre a essere commentatissimo in rete. Di Pamela Prati, invece, si continua a parlare. Anche perché proprio l’altro giorno ha disertato la prima tappa del “Chi Summer Tour” a Cesenatico.

A rendere nota l’assenza è stato il direttore del settimanale, Alfonso Signorini, che ha poi svelato un retroscena: “C’è una grande assenza. È stata annunciata sulle pagine del nostro giornale. Stasera vi do una notizia: Pamela Prati non c’è. Mi ha mandato un messaggio. Non può parlare. Glielo proibiscono i commissari perché c’è un’indagine in atto”, ha fatto sapere Signorini. (Continua dopo la foto)









“Vi svelo questo retroscena – ha proseguito il direttore di Chi – : sarebbe venuta molto volentieri però io non avrei dovuto chiedere nulla della vicenda di Marco Caltagirone. Le ho detto: “Scusa ma che vieni a fare?!” E lei mi ha risposto: “Parlo della mia carriera e della mia estate”. ‘Va bene, allora puoi restare a casa’. Mi dispiace che non ci sia perché è un’amica”. (Continua dopo la foto)





Nel frattempo la ex stella del Bagaglino è tornata attiva su Instagram. Da quando è venuta a galla la verità, ossia che Mark Caltagirone e i famosi Sebastian e Rebecca (i finti figli presi in affido) sono frutto di invenzione, Pamela ha deciso di ricomparire sui social come faceva un tempo. E addio Pamela “versione (finta) mamma”, la showgirl sarda ha deciso di stregare i suoi fan mostrando il suo fisico scolpito. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram ˜”*°•.˜”*°• Y muchas cosas más… •°*”˜.•°*”˜ Un post condiviso da (@pamelaprati) in data: 30 Giu 2019 alle ore 2:15 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@pamelaprati) in data: 23 Giu 2019 alle ore 7:49 PDT



Dopo le Storie in vacanza con l’amica Valeria Marini, ecco Pamela Prati con indosso un mini bikini nero. E sì, anche questa estate a 60 anni sembra una 20enne: vita stretta, gambe toniche, addominali scolpiti. Insomma, un corpo perfetto che è sicuramente frutto del dna ma anche di allenamento, attenzione alla linea e cura della pelle. La reazione dei suoi follower? Ad oggi solo un commento (“stupenda”), ma già oltre 7mila like sono piovuti sotto allo scatto.

