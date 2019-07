Non solo critiche e commenti feroci per aver sfoggiato una borsa griffata in un post in cui chiedeva solidarietà. Alessia Macari, alias la Ciociara di Avanti un altro e la vincitrice del primo Grande Fratello Vip fa anche il pieno di complimenti in luna di miele. Dopo aver detto sì al suo Oliver Kragl lo scorso 20 maggio nella chiesa dell’Annunciazione di Foggia, dove i due, in coppia dal 2017, vivono da quando il centrocampista tedesco detto ‘Il Panzer’ veste la maglia rossonera, la coppia è partita per il viaggio di nozze.

Destinazione Maldive per i coniugi Kragl. La bella Alessia, che su Instagram ha un seguito di un milione di follower, ha condiviso sul suo profilo alcuni scatti della vacanza romantica, ma oltre a raccogliere la solita valanga di like, si è vista criticare al punto da perdere la calma e dunque rispondere duramente all’offesa dell’hater di turno. (Continua dopo la foto)









“Oggi io e mio marito siamo andati a visitare un’isola delle Maldive – ha scritto la Macari sotto a uno dei tanti post – Era un altro mondo. non come le tipiche foto che vedete delle Maldive. Siamo così fortunati. Dobbiamo essere gentili e ringraziare dio ogni giorno per le vite che abbiamo. Ci lamentiamo di cose stupide ma oggi abbiamo visto in prima persona cosa vuol dire avere una vita dura”. (Continua dopo la foto)





Qualcuno però ha notato la sua borsa firmata e non ha perso occasione di attaccarla. E la Ciociara: “Adesso hai rotto, ho fatto screenshot. Ora te la vedi con il mio avvocato quando ricevi la denuncia”, ha scritto. Totalmente diverso uno degli ultimi post condivisi sul suo Instagram. Post “esplosivo”. Alessia si mostra con un abito da sera nero che mette in evidenza il fisico da urlo e il décolleté mozzafiato. (Continua dopo foto e post)







“Date ad una donna le scarpe giuste e conquisterà il mondo”, ha commentato lei citando Marilyn Monroe, ma difficile che qualcuno abbia notato le scarpe che indossa. Quell’abito super sexy fascia l’ex gieffina con un gioco di aderenze e scollature che lascia ben poco all’immaginazione, considerando anche lo spacco vertiginoso. Fan letteralmente impazziti: “Uno schianto”, “Bellissima”, “La perfezione”, “Mi fai morire con queste foto” e tanti, tantissimi altri messaggi.

