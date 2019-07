Estate per Cristina Parodi e famiglia significa Formentera. Da anni Giorgio Gori, la conduttrice e i tre figli si godono la magica ‘isla’ tanto cara ai vip ma prima di volare alle Baleari la bella Cristina è volata in Perù per seguire i progetti Cesvi, la Onlus che da oltre trent’anni opera in ogni angolo del pianeta per favorire la cooperazione e lo sviluppo. La giornalista è molto felice di fare questa nuova esperienza, soprattutto perché non è sola.

Con lei c’è anche la figlia Benedetta (Bitta, come la chiama sua madre), la prima avuta dal marito, tra l’altro riconfermato sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Un modo speciale anche per festeggiare il compleanno di ‘Bitta’, che spegne 23 candeline. E infatti la giornalista e conduttrice sul suo profilo Instagram pubblica una foto di loro due insieme e commenta: “Auguri Bitta mia che da 23 anni mi riempi la vita di gioia”. (Continua dopo la foto)









Benedetta Gori si è anche da poco laureata. “Quando la tua bimba grande si laurea ti accorgi di come passi veloce il tempo – scriveva qualche mese fa mamma Cristina sotto alla foto della 23enne con bouquet e bottiglia di champagne in mano – Quante gioie mi ha regalato questa giovane donnina speciale che, passo dopo passo, sta trovando il suo posto nel mondo. Un po’ più lontano da me ma sempre dentro il mio cuore. Bitta sono orgogliosa di te. Sei stata bravissima”. (Continua dopo la foto)





Dopo essere stata in Ecuador, Bitta ha raggiunto la mamma a Lima, dove qualche giorno fa è iniziata la loro avventura. Le due stanno girando la capitale del Perù in lungo e in largo, tra chiese, piazze e ristoranti per assaggiare le specialità locali e dedicarsi anche un po’ allo shopping (rigorosamente peruviano). Ma a parte la bellezza dei luoghi che stanno visitando, dalle loro foto social quello che salta subito all’occhio è la loro somiglianza. (Continua dopo foto e post)







Mamma e figlia sono due gocce d’acqua. Stesso sorriso e stesso sguardo: identiche in certe espressioni. E i fan sono già pazzi della coppia mamma e figlia e si scatenano tra complimenti e auguri: “Tanti auguri Benedetta. Ricordo ancora la copertina di un settimanale di ‘qualche’ anno fa dove dormivi beatamente tra le braccia della tua mamma. Sempre stata bellissima”.

Lady Diana oggi avrebbe 58 anni: il gesto ‘segreto’ di Harry per la sua mamma